Diễn giả Phạm Minh Mẫn chia sẻ với các bạn trẻ về chủ đề 'Hãy rực rỡ theo cách của riêng mình' - Ảnh: K.ANH

Hoạt động trong khuôn khổ hội sách Âu Lạc năm 2026 tại công viên Âu Lạc, phường Chợ Quán, TP.HCM.

Anh Mẫn nói mình bắt gặp rất nhiều chia sẻ của người trẻ về cảm giác thua kém khi nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong khi người khác có sự nghiệp, thu nhập tốt, cuộc sống nhiều trải nghiệm, họ lại cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi bật.

Từ những trăn trở ấy, anh muốn gửi đi thông điệp: không có công thức chung nào định nghĩa sự rực rỡ. Thành công của người này có thể là ước mơ của người khác, nhưng cũng có thể không phải điều khiến một người thực sự hạnh phúc.

Các bạn trẻ chọn mua sách tại hội sách Âu Lạc 2026 diễn ra từ nay đến 29-11 - Ảnh: K.ANH

Tuổi trẻ cứ ước mơ, nhưng phải biết chịu trách nhiệm

Một trong những câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi giao lưu là làm thế nào để người trẻ cân bằng giữa khát vọng thành công và áp lực phải đạt được thành tựu từ sớm.

Bạn Quốc Bảo chia sẻ từng tự đặt ra những cột mốc khắt khe cho bản thân, muốn phải thành công thật sớm. Nhưng càng cố gắng ép mình đạt được những mục tiêu ấy, bạn càng cảm thấy bế tắc. Chỉ khi đọc sách, bạn mới nhận ra mỗi người có một hành trình và thời điểm tỏa sáng khác nhau.

Trả lời câu hỏi, anh Minh Mẫn kể lại những năm tháng tuổi trẻ của chính mình. Anh từng vừa làm báo vừa nuôi nhiều tham vọng kinh doanh, từ mở công ty đến thử sức với quán cà phê. Anh muốn chứng minh bản thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực.

Thế nhưng, những háo hức và đôi khi có phần nóng vội đã khiến anh trải qua không ít thất bại ở tuổi 24, 25.

"Điều tôi hối hận không phải vì mình đã từng thử sức, mà là đã bắt đầu khi chưa tìm hiểu kỹ về nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết", anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm đó, anh Minh Mẫn không khuyên người trẻ từ bỏ tham vọng hay chọn cách sống an toàn. Ngược lại, anh cho rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian mỗi người có nhiều năng lượng, nhiệt huyết và khát khao khám phá nhất.

Bạn Quốc Bảo đặt câu hỏi giao lưu cùng diễn giả tại chương trình takshow 'Hãy rực rỡ theo cách của riêng mình' - Ảnh: K.ANH

Nhận ra những điều rực rỡ đang có trong cuộc sống

Bạn Kim Thoa chia sẻ cảm xúc khi suy nghĩ nếu mà cả đời mình không rực rỡ thì sao?

Diễn giả Minh Mẫn cho hay trong thời đại mạng xã hội, người trẻ rất dễ rơi vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), luôn nhìn thấy những thành tựu của người khác rồi cảm thấy cuộc sống của mình kém cỏi.

"Chúng ta thường chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất mà người khác chia sẻ trên mạng xã hội, chứ không nhìn thấy những khó khăn phía sau. Trong khi đó, mình lại thường quên mất những may mắn đang có", anh chia sẻ.

Một công việc ổn định trong thời điểm nhiều người gặp khó khăn vì thất nghiệp, một gia đình khỏe mạnh, có thể chăm lo cho cha mẹ hay nhìn thấy con cái trưởng thành bình an... đôi khi cũng đã là những điều rất đáng trân trọng.

Talkshow là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi chương trình của hội sách Âu Lạc năm 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 29-11 tại công viên Âu Lạc, phường Chợ Quán, TP.HCM. Bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu sách, hội sách còn tổ chức trao tặng năm tủ sách cộng đồng với 1.000 quyển sách, các hoạt động giao lưu tác giả, workshop sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật và sân chơi dành cho thiếu nhi.

Các hoạt động tại hội sách Âu Lạc 2026 thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia - Ảnh: K.ANH

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