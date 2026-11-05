Mua hổ nấu cao, sắm Lexus trăm ngàn USD bằng tiền rút từ quỹ BMC

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Lấy quỹ công ty mua hổ nấu cao để biếu và sử dụng

Cụ thể, tháng 9-2010, ông Nguyễn Văn Ngọc nhờ Phan Thanh Hiếu, nhân viên Công ty BMC, tìm nguồn bán hổ để mua về nấu cao. Hiếu liên hệ một người tên Đức ở Hà Tĩnh (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể), nhờ mua một cá thể hổ đã chết, có nguồn gốc từ Lào, với giá 735 triệu đồng.

Ngày 23-9-2010, theo chỉ đạo của Ngọc, Phạm Lê Hùng rút 1 tỉ đồng từ quỹ Công ty BMC, ký nhận sổ với thủ quỹ Trần Thị Mỹ Ngọc, rồi giao 735 triệu đồng cho Hiếu thanh toán tiền mua hổ.

Ông Ngọc giao Nguyễn Mạnh Hùng, lái xe, tiếp nhận, vận chuyển, giám sát việc nấu và giao cao hổ cho Ngọc sử dụng, biếu tặng người quen. Số tiền còn lại được nhập vào quỹ kinh doanh nhà.

Cơ quan điều tra xác định khoản 735 triệu đồng này được rút từ quỹ BMC để mua, nấu cao hổ phục vụ việc sử dụng cá nhân của Ngọc nhưng đến nay chưa được hoàn trả.

Rút tiền quỹ mua Lexus hơn 300.000 USD

Theo kết luận điều tra, ngày 24-1-2011, Ngọc chỉ đạo Phạm Lê Hùng đứng tên đại diện Công ty CP Đầu tư và Thương mại dịch vụ Thiên Ngọc ký hợp đồng với Công ty Sơn Hải, do ông Đặng Phi Hải đại diện, mua một xe Lexus LS 600H với giá 312.000 USD.

Cùng ngày, ông Ngọc chuyển 1,972 tỉ đồng vào tài khoản Công ty Sơn Hải để mua xe.

Ngày 22-4-2011, Công ty Sơn Hải thông báo xe đã về đến cảng và đề nghị thanh toán số tiền còn lại, quy đổi hơn 3,921 tỉ đồng.

Do không có tiền thanh toán, ngày 25-4-2011, Ngọc chỉ đạo Hùng rút 5 tỉ đồng từ quỹ BMC, ký nhận sổ với thủ quỹ Trần Thị Mỹ Ngọc. Hùng nộp 4 tỉ đồng vào tài khoản của Ngọc để Ngọc chuyển thanh toán phần tiền còn lại cho Công ty Sơn Hải; 1 tỉ đồng còn lại được nhập vào quỹ kinh doanh nhà.

Đến ngày 20-9-2018, ông Ngọc chỉ đạo ông Hùng đại diện Công ty Thiên Ngọc ký hợp đồng bán lại xe cho Công ty Todimax với giá 3 tỉ đồng. Công ty Todimax thanh toán đủ tiền vào ngày 15-11-2018.

Ông Hùng rút số tiền này, nộp 2,8 tỉ đồng vào BMC dưới hình thức huy động vốn của bà Lương Thị Hoàng Yến; số tiền sau đó tiếp tục được ông Ngọc và ông Hùng rút ra sử dụng cá nhân. 200 triệu đồng còn lại được chuyển làm kinh phí hoạt động cho Công ty Việt Trung.

Ngày 23-2-2023, ông Ngọc đại diện Công ty Todimax ký hợp đồng bán lại chiếc xe cho Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lĩnh Nam với giá 1 tỉ đồng. Số tiền này được Công ty Todimax sử dụng để trả tiền huy động vốn cho Nguyễn Quang Huy, con trai ông Ngọc.

Ngoài hai khoản trên, kết luận điều tra còn xác định tiền từ quỹ BMC được sử dụng vào nhiều mục đích khác như mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp, mua đất, thanh toán học phí cho con trai, chi phí đi lại và các khoản chi cá nhân.