Từ 31-12-2028, công chứng viên có thể công chứng giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc khi các điều kiện theo quy định được đáp ứng - Ảnh: HỒNG QUANG

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 413/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2025 - quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung Điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Bổ sung trường hợp được công chứng ngoài trụ sở

Theo đó, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 31-12-2028.

Trường hợp đến ngày 31-12-2028 mà cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định thì việc công chứng giao dịch bất động sản trong phạm vi toàn quốc được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản về lý do chính đáng khác được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, bổ sung thêm 1 lý do chính đáng được thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng là: Việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với việc bàn giao tài sản hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền mà các bên tham gia giao dịch thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Bên cạnh đó, Nghị định 413/2026 bổ sung quy định: Trong trường hợp một người trong số các bên tham gia giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì những người còn lại có thể đến cùng địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở để công chứng viên thực hiện việc công chứng giao dịch đó.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng ngoài trụ sở phải kiểm tra, bảo đảm việc công chứng thuộc các trường hợp được công chứng ngoài trụ sở và phải ghi rõ trong lời chứng về lý do, địa điểm thực hiện công chứng ngoài trụ sở.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển đổi phòng công chứng

Theo quy định mới, sở tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Hội Công chứng viên tại địa phương xây dựng đề án chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng. Sau đó, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với quy định của Luật Công chứng và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Việc xây dựng đề án phải lấy ý kiến của công chứng viên, viên chức khác, người lao động đang làm việc tại phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại phòng công chứng (nếu có).

Ngoài ra, Nghị định 413/2026 cũng sửa đổi, bổ sung Điều 12 về chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức khác, người lao động của phòng công chứng được chuyển đổi.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027. Điều 4, 5, 6 và 7 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-11-2026.