Tình huống Lionel Messi ném bóng trúng mặt tiền đạo Gonzalo Tapia - Nguồn: TSN

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ngay trước giờ nghỉ hiệp 1. Khi ấy, Inter Miami chỉ còn 10 người và đang bị dẫn 0-1. Trong lúc thực hiện quả ném biên, Messi ném bóng thẳng vào mặt Tapia, tiền đạo người Chile đã mở tỉ số cho Columbus từ chấm phạt đền.

Trọng tài Allen Chapman rút thẻ vàng cho cả Messi lẫn Tapia. Sau trận, dù Columbus thắng đậm trên sân khách, HLV Laurent Courtois vẫn bất bình khi được hỏi về quyết định cho Messi tiếp tục thi đấu.

“Ai cũng biết cậu ấy đáng bị phạt nặng hơn một thẻ vàng. Thật đáng buồn”, ông nói.

Messi tranh cãi với tiền đạo Gonzalo Tapia - Ảnh: AP

Ông Chapman giải thích với phóng viên sau trận rằng lực ném là căn cứ để ông quyết định mức phạt. Theo vị trọng tài này, Messi ném bóng với lực rất nhẹ và hành động của tiền đạo người Argentina chưa đến mức bị xem là hành vi bạo lực.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, Inter Miami sớm nhận bàn thua thứ hai khi Taha Habroune lập công cho Columbus. Tapia sau đó hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Trận thua trên sân nhà đẩy đương kim vô địch Inter Miami vào thế phải thắng khi đến Ohio ngày 27-11. Theo thể thức vòng này, đội nào thắng hai trận trước sẽ giành quyền đi tiếp.

Columbus, hạt giống số 7 và là nhà vô địch mùa 2023, có thể kết thúc loạt đấu ngay trên sân nhà. Nếu thắng trận thứ hai, Messi và đồng đội sẽ đưa loạt đấu sang trận quyết định.