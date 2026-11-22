Cao Pendant Quang Vinh (phải) đang là trụ cột CLB Công An Hà Nội và ngôi sao tuyển Việt Nam - Ảnh: NGỌC LÊ

Trước khi về Việt Nam đá V-League, Cao Pendant Quang Vinh từng có sự nghiệp đáng nể ở Pháp, là đồng đội cũ của nhiều tuyển thủ quốc gia nước này như Ousmane Dembele, Marcus Thuram, và cũng từng thi đấu với nhiều siêu sao của bóng đá thế giới, trong đó có Lionel Messi.

Cao Pendant Quang Vinh gặp Messi trong trận giao hữu cấp CLB giữa Quevilly-Rouen và Paris Saint-Germain ngày 15-7-2022. Quang Vinh đá cho Quevilly-Rouen, Messi khoác áo PSG. Hai người cùng đá hiệp đầu rồi ra nghỉ. Sergio Ramos ghi 1 bàn giúp PSG thắng 2-0.

"Lionel Messi là cầu thủ đẳng cấp nhất mà tôi từng đối đầu. Tôi đã đấu với anh ấy khi Quevilly-Rouen đấu giao hữu với PSG. Sergio Ramos và nhiều cầu thủ xuất sắc khác cũng có mặt ở đó.

Khi xếp hàng chờ bắt tay, tôi nghĩ 'chà, mình sắp sửa đối đầu với những cầu thủ này'. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, tôi chỉ tập trung vào việc cố gắng hết sức", Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên kênh Tunnel Vision hồi giữa tháng 11.

Nói về khoảnh khắc "tương tác" trực tiếp với Messi, Quang Vinh thổ lộ: "Đó là một tình huống vào bóng mà tôi nhớ mình gần như chắc chắn giành được bóng từ Messi.

Tôi đặt chân vào, nhưng ở giây cuối cùng, anh ấy di chuyển chân trước mặt tôi, thành ra tôi phạm lỗi. Tôi đã chắc chắn 100% quả bóng là của tôi. Bởi vậy tôi mới hiểu tại sao Messi là một trong những người giỏi nhất thế giới".

Việc thi đấu với các cầu thủ đẳng cấp đã đem lại những trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp của Cao Pendant Quang Vinh.

Khi được hỏi về đội bóng được theo dõi nhiều nhất, Quang Vinh tiết lộ đó là Barcelona.

"Tôi xem Barcelona từ nhỏ, xem cách họ đá rất sướng, đến mức xem những đội không đá thanh thoát như vậy khiến tôi buồn ngủ. Tôi luôn tập trung quan sát Jordi Alba và học hỏi anh ấy về cách di chuyển, tăng tốc cũng như chọn vị trí", Quang Vinh cho hay.

Trong bài phỏng vấn với kênh Tunnel Vision, Quang Vinh cũng nói về tình yêu dành cho quê mẹ Việt Nam, ước rằng mình có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam đá chung kết World Cup với tuyển quốc gia quê bố.

Dù ước mơ như vậy, song Quang Vinh cũng cho biết anh đang tập trung vào việc thi đấu tốt cho CLB Công An Hà Nội và đội tuyển Việt Nam trong hiện tại.

Cao Pendant Quang Vinh sinh năm 1997 tại Pháp, có bố người Pháp, mẹ người Việt Nam. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu ở Pháp từ năm 2012, lên Ligue 2 từ mùa giải 2016 - 2017, có nhiều mùa đá chính cho FC Sochaux. Từ năm 2020 - 2022, Quang Vinh sang Mỹ khoác áo New York Red Bulls đá MLS, sau đó trở lại Ligue 2 đá cho Quevilly-Rouen đến năm 2024. Đây là năm cuối của anh ở Pháp trước khi về Việt Nam. 2 năm qua, Cao Pendant Quang Vinh là ngôi sao V-League và tuyển Việt Nam, với những chức vô địch quốc nội và khu vực Đông Nam Á. Quang Vinh từng được tín nhiệm làm đội phó đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều Pháp: Chúng tôi muốn vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 Trả lời phỏng vấn của FIFA, cầu thủ Việt kiều Pháp Cao Pendant Quang Vinh cho biết anh cùng đội tuyển Việt Nam muốn vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.



