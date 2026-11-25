Vé số được bán tại một đại lý cấp 2 tại TP Cần Thơ - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 25-11, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Đinh Mùi 2027.

Trong đó, mệnh giá vé phát hành được đề xuất là 20.000 đồng/vé, thay vì 10.000 đồng/vé như ngày bình thường.

Vé số ngày Tết bán "đắt như tôm tươi"

Lãnh đạo một công ty xổ số tại miền Tây cho biết theo thông lệ vào dịp Tết Nguyên đán, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị Bộ Tài chính tăng lượng vé phát hành và đều được đồng ý.

Vé số những ngày Tết bán rất chạy vì người dân ước vọng may mắn vào dịp Tết và thường "lì xì" nhau bằng những tờ vé số.

Ông Hoàng Nam (phường An Bình, TP Cần Thơ) tỏ ra hào hứng khi nghe thông tin vé số xuân giải đặc biệt trúng đến 4 tỉ đồng. "Mỗi ngày tôi có thói quen mua 1-2 tờ vé số cầu may. Tết mà có cơ hội trúng thưởng 4 hay 8 tỉ đồng thì quá đã", ông Nam nói.

Trong khi đó chủ một đại lý vé số tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ cho biết không lo việc tiêu thụ vé số dù giá vé 20.000 đồng.

Bởi trong những ngày Tết người mua vé số mua số lượng rất nhiều và ít quan tâm đến giá vé 10.000 hay 20.000 đồng. "Tết, một bàn tiệc có 10 người thì cả 10 người đều mua vé số để tặng lẫn nhau", ông này dẫn chứng.

Tương tự, chủ đại lý vé số cấp 2 tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ cũng tin tưởng vào khả năng tiêu thụ vé số xuân vì thường vào những ngày Tết vé số bán "đắt như tôm tươi".

Một đại lý vé số cấp 2 tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau cho biết đã hơn 15 năm phát hành loại vé 10.000 đồng, hiện giờ vật giá các thứ đều tăng, trong khi vé số vẫn còn ở mức giá cũ.

Theo người này, người mua vé số đa phần mua nhiều tờ, kỳ vọng sẽ trúng được số tiền lớn, vậy tại sao không phát hành vé số mệnh giá cao hơn để người mua "đỡ mất công".

"Tôi nghĩ đã đến lúc thử nghiệm và phát hành loại vé số mệnh giá cao hơn và phần thưởng cao hơn", một chủ đại lý vé số ở Cà Mau đặt vấn đề.

Nói về thông tin đề xuất phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng vào dịp Tết sắp tới, bà Huỳnh Mộng Tuyền, bán vé số dạo ở tỉnh Cà Mau, cho biết hiện nay tâm lý người mua vé số thường mua nhiều tờ, thậm chí còn mua nguyên lốc số để trúng "cho đậm".

Do vậy, việc nâng giá tờ vé và nâng giải thưởng dịp Tết là hợp lý. "Ổ bánh mì, đĩa cơm, ly nước… đã tăng giá gấp đôi gần chục năm nay, thì mệnh giá vé số cũng nên nâng lên. Nếu tờ vé số 20.000 đồng và trúng 4 tỉ đồng, chắc chắn Tết này sẽ bán được nhiều hơn. Hoa hồng của người bán vé số dạo cũng tăng gấp đôi", bà Tuyền giãi bày.

Giải đặc biệt vé số xuân: 4 tỉ đồng/tờ

Anh Trần Thanh Nhân (ngụ tỉnh Cà Mau) cho biết ngày nào cũng mua vài tờ vé số cầu may trúng độc đắc. Theo anh Nhân, việc nâng giải thưởng lên 4 tỉ đồng là hợp lý trong bối cảnh vật giá giờ mọi thứ đều đã tăng gấp đôi so với chục năm về trước.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trong những năm qua vào dịp Tết Nguyên đán, khu vực miền Nam luôn được Bộ Tài chính quan tâm cho tăng phát hành vé xuân để tạo điều kiện phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tăng cao của nhân dân vào dịp Tết cổ truyền.

Qua đó, các công ty xổ số kiến thiết có điều kiện tăng doanh thu tiêu thụ ngay từ đầu năm, giúp cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm được thuận lợi hơn.

Đồng thời việc tăng vé xuân với mức 20 tỉ đồng/kỳ xổ số trong các năm qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của thị trường, tỉ lệ tiêu thụ bình quân của cả khu vực trong các kỳ vé xuân luôn đạt trên 98,5%. Trước thực tế đó, mới đây Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé Xuân Đinh Mùi 2027.

Cụ thể, tăng hạn mức phát hành 20 tỉ đồng/kỳ xổ số, mỗi công ty phát hành 180 tỉ đồng/kỳ xổ số, thay vì 160 tỉ đồng như ngày bình thường.

Thời gian thực hiện gồm trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ, từ ngày 30-1 đến 26-2-2027. Mệnh giá vé phát hành là 20.000 đồng/vé, thay vì 10.000 đồng/vé như ngày bình thường.

Cơ cấu giải thưởng: áp dụng trên cơ sở lấy cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé mệnh giá 10.000 đồng nhân đôi tất cả giá trị giải thưởng làm cơ cấu giải thưởng cho 4 kỳ vé xuân mệnh giá 20.000 đồng. Theo đó, giải đặc biệt 4 tỉ đồng; giải nhất 60 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng.

Doanh thu xổ số truyền thống của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 131.577 tỉ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 76,4% kế hoạch. Chi phí trả thưởng là 64.012 tỉ đồng, chiếm 48,65% doanh thu tiêu thụ. Chi phí phát hành là 22.103 tỉ đồng, chiếm 16,80% doanh thu tiêu thụ.