Một khách hàng ở TP.HCM trúng 12 tờ giải đặc biệt vừa trúng thêm giải tư của kỳ mở thưởng xổ số Bình Phước - Ảnh: Xổ số Bình Phước

Kỳ xổ số Bình Phước ngày 21-11 ghi nhận trường hợp khách hàng ở TP.HCM trúng số trùng giải khá hiếm gặp, mang đến niềm vui "nhân đôi" cho khách hàng may mắn.

Cụ thể, một khách hàng tại TP.HCM đã trúng 12 tờ giải đặc biệt mang dãy số 025502 với tổng giá trị giải thưởng là 24 tỉ đồng.

Tại kỳ mở thưởng này, giải tư cũng có kết quả 25502 nên khách hàng trúng giải đặc biệt trúng thêm giải tư (3 triệu đồng x 12 tờ) và nhận thêm tổng cộng 36 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước xác nhận thông tin trên và cho biết: "5 số cuối của vé trúng giải đặc biệt cũng chính là kết quả của một giải tư. Việc một khách hàng may mắn trúng trùng 2 giải như trên rất hiếm gặp.

Hiện một đại lý vé số tại TP.HCM đã đổi thưởng cho khách hàng, tính đủ cả hai giải trúng trùng trên từng tờ vé và đang tiếp tục tìm chủ nhân của 4 tờ vé trúng còn lại".

Cũng theo lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, kỳ mở thưởng này cũng hiếm gặp khi ở giải nhất có số gần giống dãy số giải đặc biệt. Nếu khách hàng mua số có dãy số 025506 trúng giải nhất (chỉ sai 1 số cuối so với giải đặc biệt 025502) sẽ trúng thêm giải khuyến khích 6 triệu đồng.