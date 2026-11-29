Man United để thua Brentford 0-4 ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: MUFC

Sau 2 trận chính thức dẫn dắt Man United (1 thua ở Premier League, 1 hòa tại Champions League), HLV Mauricio Pochettino mới có trận ra mắt các CĐV "quỷ đỏ" trên sân nhà Old Trafford.

Dưới sự chứng kiến của cựu HLV Sir Alex Ferguson và ban lãnh đạo Man United, đoàn quân của HLV Pochettino mang đến dấu hiệu khởi sắc đầu trận đấu với Brentford.

Đội chủ nhà tràn sang phần sân Brentford, tạo ra sức ép khá lớn và đã khiến nhiều người nghĩ về một cuộc lột xác sắp xảy ra.

Tuy nhiên, một gáo nước lạnh dội xuống Old Trafford khi Brentford bất ngờ tìm được bàn mở tỉ số ở phút 19.

Nhận đường chuyền của đồng đội, Callum Wilson khống chế bóng loại bỏ trung vệ Man United rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Senne Lammens.

Man United chưa biết thắng sau khi HLV Pochettino tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford- Ảnh: MUFC

Man United tiếp tục bộc lộ điểm yếu ở những tình huống chống phản công. Hàng thủ của đội chủ nhà quá dễ tổn thương khi Brentford thực hiện pha chuyển trạng thái ở tốc độ cao. Harry Maguire xoay trở chậm chạp, không đủ tốc độ để đeo bám các tiền đạo của Brentford.

Trong khi đó, Lisandro Martínez liên tục mắc lỗi vị trí và bị đối thủ qua mặt một cách dễ dàng. Chính trung vệ người Argentina mắc sai lầm ở bàn thua thứ 2 khi không thể theo kèm Dango Ouattara và để cầu thủ này kiến tạo cho Callum Wilson đệm bóng ghi bàn.

Đầu hiệp 2, HLV Pochettino đưa Bryan Mbeumo và Luke Shaw vào sân để làm mới cả hàng công lẫn hàng thủ. "Quỷ đỏ" cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu sắc nét và không thể xuyên thủng hàng thủ của Brentford.

Niềm vui của Wilson khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: REUTERS

Hàng tiền vệ của Man United với Youri Tielemans, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes xuất phát từ đầu không tạo ra được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Youri Tielemans được Man United mang về thay thế Casemiro nhưng anh không thể trở thành "tấm khiên" trước hàng thủ "quỷ đỏ". Matheus Cunha, Mason Mount sau đó vào sân khiến Man United nghiêng hẳn về tấn công.

Trong bối cảnh đó, Man United tiếp tục hứng chịu những đợt phản công nguy hiểm của Brentford và nhận thêm 2 bàn thua ở 82 và 90+1. Đây là trận thua 0-4 thứ 2 liên tiếp của Man United tại Premier League. Trước đó, Man United đã hứng chịu thất bại 0-4 trước Liverpool trên sân khách.

Với thất bại trước Brentford, Man United mới có 8 điểm sau 12 trận, tạm đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. "Quỷ đỏ" có thể rơi xuống cuối bảng nếu Crystal Palace giành chiến thắng trước Hull ở vòng này.