Tạo hình đặc biệt của G-DRAGON trên sân khấu MAMA 2026 - Ảnh: X/@Daisy

Chiều 21-11, lễ trao giải MAMA ngày 2 diễn ra với dàn line up gồm BigBang, IVE, Le Sserafim, CORTIS, Zerobaseone, Hwasa, Nayeon, WOODZ, izna, KiiiKiii...

Với chủ đề Music Interstellar, chương trình mang đến những màn trình diễn kết hợp công nghệ sân khấu và những giải thưởng tôn vinh nghệ sĩ có thành tích nổi bật trong năm.

Không nhận ra G-DRAGON trên sân khấu MAMA

BigBang đánh dấu cột mốc 20 năm ra mắt bằng sân khấu hoành tráng kết hợp cùng nhân vật hoạt hình nổi tiếng Hàn Quốc Dooly. Màn trình diễn mở đầu với Still Life, sau đó chuyển sang bản hit Lies, trước khi ba thành viên giới thiệu ca khúc mới GiiiRIP, vừa phát hành hôm 20-11.

Sân khấu được dàn dựng với nhiều hiệu ứng hình ảnh, trong đó nhân vật Dooly xuất hiện xuyên suốt phần trình diễn.

BigBang trình diễn ca khúc mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt

Đặc biệt, G-DRAGON gây chú ý với mái tóc dài buông xõa ngang eo, kết hợp áo khoác da đính phụ kiện cầu kỳ. Taeyang xuất hiện với kính râm và áo khoác lông, trong khi Daesung lựa chọn áo sơ mi xuyên thấu.

Cả ba phối hợp trong những màn trình diễn sôi động với vũ đạo và phong cách biểu diễn đặc trưng của BigBang khiến khán giả vỡ òa.

Tại MAMA năm nay, BigBang "bội thu" với 3 giải dành cho nhóm và 1 giải thưởng cá nhân dành cho Taeyang. Đó lần lượt là Video âm nhạc xuất sắc nhất, Music Visionary of the Year, Fan's Choice và Best Dance Performance Male Solo (Taeyang).

G-DRAGON không còn cô đơn khi nhận giải Music Visionary of the Year tại MAMA năm nay - Ảnh chụp màn hình

Phát biểu khi nhận giải Music Visionary of the Year, G-DRAGON chia sẻ: "Khi giải thưởng này lần đầu được trao vào năm 2024, tôi đã nhận giải trong màn trình diễn tái xuất với tư cách nghệ sĩ solo.

Khi ấy tôi cảm thấy khá cô đơn. Vì vậy, việc năm nay có thể nhận giải dưới tên BigBang khiến tôi rất vui và cảm thấy ý nghĩa hơn".

Daesung gửi lời tri ân đến những người đã đồng hành cùng BigBang từ năm 2006. Taeyang cho biết ba thành viên luôn yêu âm nhạc, dựa vào nhau để tiếp tục đứng trên sân khấu và cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có thể hoạt động cùng nhau.

CORTIS giành Daesang thứ 4 trong sự nghiệp

Sau MMA, tân binh CORTIS tiếp tục đón "tin vui" tại MAMA 2026 khi giành giải Daesang Bài hát của năm với ca khúc RedRed. Đây là một trong bốn giải thưởng lớn nhất của MAMA 2026, đánh dấu bước ngoặt của nhóm sau khi từng nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất vào năm ngoái.

RedRed cũng mang về cho CORTIS hai giải thưởng khác là Best Song Top 10 và Best Dance Performance Male Group. Đáng chú ý, các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác và biên đạo vũ đạo cho ca khúc.

Dù chỉ mới ra mắt 1 năm, CORTIS đã "ẵm" về 4 giải thưởng danh giá - Ảnh: Mnet

Khi nhận giải, trưởng nhóm Martin bày tỏ lòng biết ơn trước phần thưởng vượt ngoài mong đợi. Anh chia sẻ trong khoảng một năm rưỡi hoạt động, các thành viên luôn xem mỗi sân khấu là sân khấu trong mơ và liên tục đặt ra những mục tiêu mới.

Juhoon nhắc đến những khó khăn mà CORTIS trải qua kể từ khi ra mắt, đồng thời tri ân người hâm mộ luôn đứng về phía nhóm trong những thời điểm khó khăn.

"Tôi nghĩ đây là giải thưởng được tạo nên bằng mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện bản thân qua những bước nhảy.

Hy vọng các bạn cũng có thể kể câu chuyện của riêng mình qua những bước nhảy ấy" - James nói.

BTS được xướng tên ở hạng mục Daesang Album của năm với album Arirang. Chiến thắng tại ngày 2 tiếp tục bổ sung vào "bộ sưu tập giải thưởng" cho BTS sau khi nhóm giành Daesang Nghệ sĩ của năm và Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất tại đêm trao giải đầu tiên.

Một số giải thưởng tại Lễ trao giải MAMA ngày 2 Daesang Album của năm: BTS (Arirang) Daesang Ca khúc của năm: CORTIS (RedRed) Music Visionary of the Year: BigBang Video âm nhạc xuất sắc nhất: BigBang (BiiiG) Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: Yeonjun (TXT) Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: Soyeon ((G)I-DLE) Trình diễn giọng hát xuất sắc nhất (solo): Hwasa (Good Goodbye) Trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (nhóm nam): CORTIS (RedRed) Trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất (nhóm nữ): ILLIT (It's Me)