Concert của BigBang tại Hong Kong nhận được sự ủng hộ của đông đảo sao lớn - Ảnh: X/@HonyJiyong

Theo HK01, BigBang vừa khép lại 4 đêm concert tại sân vận động Kai Tak vào tối 17-11. Đêm diễn cuối quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong.

Châu Nhuận Phát có mặt theo dõi concert và được G-DRAGON công khai gửi lời cảm ơn trên sân khấu. Vợ chồng Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh... cũng đến xem chương trình.

G-DRAGON gọi Châu Nhuận Phát là siêu sao mãi trẻ trung

BigBang tổ chức 4 đêm concert thuộc BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > tại sân vận động Kai Tak vào các ngày 13, 14, 15 và 17-11. Cả 4 đêm đều kín chỗ, thu hút đông đảo người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm tổ chức 4 đêm diễn tại cùng một thành phố.

Trong 4 đêm concert, thành viên cùng khán giả hát vang nhiều ca khúc quen thuộc. Trên sân khấu, nhóm còn liên tục tương tác hài hước, thay lời một số ca khúc bằng tên những món ăn đặc trưng của Hong Kong như bánh bao xá xíu, mì hoành thánh, khiến khán giả bật cười.

Một số sao Hong Kong xuất hiện tại concert BigBang - Ảnh: X/@HonyJiyong

Tại đêm diễn cuối, G-DRAGON đặc biệt nhắc tên Châu Nhuận Phát và gửi lời cảm ơn nam diễn viên ngay trên sân khấu.

Trưởng nhóm BigBang gọi đàn anh là "ngôi sao mãi mãi trẻ trung", đồng thời dành lời ca ngợi ông là biểu tượng tinh thần của Hong Kong.

Sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát tại concert cũng khiến khán giả có mặt vô cùng phấn khích.

Trước đó, G-DRAGON nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nam diễn viên, xem vai diễn Lý Mã Khắc trong phim Bản sắc anh hùng là nguồn cảm hứng từ thuở nhỏ.

Phong thái của nhân vật cũng để lại dấu ấn trong phong cách biểu diễn và định hướng nghệ thuật của nam thần tượng sau này.

Ở phần cuối chương trình, BigBang gửi lời cảm ơn người hâm mộ bằng tiếng Quảng Đông - Ảnh: X/@HonyJiyong

Vào năm 2015, Châu Nhuận Phát từng lên sân khấu MAMA trao giải cho BigBang. Tháng 11-2024, cả hai từng gặp lại tại một show thời trang.

G-DRAGON chia sẻ ảnh chụp thân thiết với Châu Nhuận Phát trên Instagram Story, đồng thời sử dụng ca khúc chủ đề Đương Niên Tình của phim Bản sắc anh hùng làm nhạc nền.

Đến năm 2025, hai người tiếp tục gặp lại tại lễ trao giải MAMA khi Châu Nhuận Phát trao giải cho riêng G-DRAGON.

Ngoài Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ và bà xã Lưu Gia Linh cũng đến xem concert. Theo ETtoday, hai nghệ sĩ theo dõi chương trình tại khu vực phòng VIP. Lưu Gia Linh đăng tải ảnh chụp chung với chồng trên Instagram.