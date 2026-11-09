Concert của BigBang ở Thái Lan hoàn 100% tiền vé, G-DRAGON trấn an khán giả

G-DRAGON trấn an người hâm mộ ngay vụ hủy show - Ảnh chụp màn hình

Ban tổ chức cam kết hoàn trả 100% tiền vé cùng toàn bộ phí đặt vé và cổng thanh toán.

Trước đó BigBang dự kiến có hai đêm nhạc gặp gỡ người hâm mộ tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 7 và 8-11, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'XX: COSMOS'.

Buổi concert ngày 7 dù có mưa nhưng vẫn diễn ra theo kế hoạch. Song đến buổi biểu diễn ngày 8, mưa lớn và gió mạnh bất ngờ ập đến.

Các thành viên BigBang vẫn tiếp tục biểu diễn dưới trời mưa tầm tã, nhưng thời tiết xấu đi nhanh chóng, và nhóm quyết định dừng buổi concert.

Các thành viên đã trực tiếp gửi lời xin lỗi. Họ giải thích: "Trời mưa quá lớn. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải dừng buổi biểu diễn vì lý do an toàn".

Họ chia sẻ thêm: "Chúng tôi rất muốn có khoảng thời gian tuyệt vời để gặp gỡ các fan Thái Lan sau một thời gian dài. Chúng tôi từng nói rằng mình sẽ biểu diễn bất chấp trời mưa to thế nào, nhưng tình hình thực sự quá nguy hiểm".

Video về tình hình đã được lan đi nhanh chóng trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội.

Thông tin hoàn vé trên cổng Thaiticketmajor - Ảnh chụp màn hình

Hiện BigBang đang tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm thành lập kể từ tháng 8, bắt đầu tại sân vận động Goyang.

Sau các buổi biểu diễn tại châu Mỹ và châu Âu, họ đã trở lại châu Á và gần đây trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động Accor ở Sydney. Nhóm đang gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu tại 19 thành phố thông qua 39 buổi diễn.

Sau Thái Lan, họ sẽ có 4 đêm diễn tại Hong Kong vào ngày 13, 14, 15 và 17-11 tới.