Lưu ý gì với rối loạn nội tiết, bảo vệ xương khớp ở phụ nữ?

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, trao cây xanh cảm ơn đến PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) tại chương trình - Ảnh: K.ANH

Phụ nữ tuổi trung niên có thể đối diện nhiều thay đổi về nội tiết, giấc ngủ, tâm trạng và sức khỏe xương khớp. Giữa vô số quảng cáo về sản phẩm cân bằng nội tiết, làm đẹp trên mạng xã hội, các chuyên gia khuyến cáo chị em cần tỉnh táo, không tự ý mua thuốc sử dụng.

Đừng tự chữa rối loạn nội tiết bằng thuốc trên mạng

Chị Lê Hạnh, hội viên Hội Phụ nữ phường Sài Gòn, cho biết trên mạng xã hội hiện có rất nhiều quảng cáo về các dòng sản phẩm dành cho phụ nữ, đặc biệt là sản phẩm được giới thiệu có tác dụng cân bằng nội tiết tố.

Tuy nhiên chị không biết những thông tin quảng cáo ấy có đáng tin cậy, hay sản phẩm có thực sự giúp cải thiện sức khỏe hay không.

Trong khi đó chị Thúy, hội viên Hội Phụ nữ phường Vườn Lài, cho biết chị thường tìm kiếm thông tin sức khỏe trên mạng để tham khảo nhưng không hoàn toàn tin tưởng, mà cho rằng khi có vấn đề, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn.

Những băn khoăn này cũng là vấn đề được các chuyên gia lưu ý tại diễn đàn.

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương), những biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, nóng bừng mặt có thể liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên không nên chủ quan cho rằng mọi thay đổi của cơ thể đều xuất phát từ nguyên nhân này.

Bác sĩ Tuyết cho biết mãn kinh sinh lý thường được xác định khi phụ nữ không có kinh nguyệt liên tục 12 tháng và đã loại trừ các nguyên nhân khác. Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam khoảng 48 tuổi, có thể dao động từ 45 đến 51 tuổi.

Trước đó ở giai đoạn tiền mãn kinh, nội tiết tố có thể thay đổi khiến chu kỳ kinh nguyệt không còn đều đặn, có người vài tháng mới có kinh, có người lại gặp tình trạng kinh nguyệt kéo dài hoặc thay đổi bất thường.

Đáng chú ý, việc mất kinh không đồng nghĩa chắc chắn với mãn kinh. Bác sĩ Diễm Tuyết kể từng gặp một phụ nữ 51 tuổi không có kinh sáu tháng, nghĩ rằng mình đã bước vào tuổi mãn kinh nên đến khám. Kết quả, người bệnh đã mang thai được ba tháng.

Câu chuyện cho thấy những thay đổi của cơ thể cần được đánh giá đúng nguyên nhân, thay vì tự chẩn đoán hoặc áp dụng những lời khuyên chưa được kiểm chứng.

Bác sĩ Diễm Tuyết khuyến cáo phụ nữ khi có dấu hiệu bất thường nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, sàng lọc các bệnh lý nguy cơ, đánh giá sức khỏe tim mạch và xương khớp. Việc có cần bổ sung nội tiết hay không, lựa chọn phương pháp nào và sử dụng sản phẩm gì phải dựa trên tình trạng sức khỏe cụ thể, với sự tư vấn của bác sĩ.

Đặc biệt, chị em không nên chỉ dựa vào quảng cáo trên mạng xã hội để tự mua thuốc hoặc các sản phẩm được giới thiệu là có tác dụng cân bằng nội tiết.

Những thông tin hấp dẫn về công dụng không thay thế được bằng chứng khoa học và tư vấn chuyên môn. Việc sử dụng sản phẩm không phù hợp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời làm chậm trễ việc phát hiện và điều trị bệnh lý thực sự.

Đừng quên chăm sóc chính mình

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, trao cây xanh cảm ơn đến các khách mời chia sẻ tại chương trình - Ảnh: K.ANH

Một vấn đề khác được các chuyên gia đề cập là sức khỏe xương khớp và thói quen bảo vệ da quá mức trước ánh nắng mặt trời.

PGS.TS.BS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (Chủ nhiệm bộ môn sản phụ khoa, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho rằng phụ nữ hiện đại phải đảm đương nhiều vai trò, từ công việc, học tập đến chăm sóc gia đình.

Trong guồng quay ấy, không ít người dành phần lớn thời gian cho những người xung quanh mà quên mất nhu cầu chăm sóc chính mình.

Bác sĩ Khánh Trang cũng lưu ý tình trạng nhiều phụ nữ che chắn rất kỹ mỗi khi ra đường vì lo ngại da sạm màu, nám da.

Hình ảnh chị em kín mít từ đầu đến chân như "ninja" đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên nếu hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá mức, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc tổng hợp vitamin D - dưỡng chất quan trọng giúp hấp thu canxi và duy trì sức khỏe xương.

Theo bác sĩ, thiếu vitamin D có thể góp phần làm tăng nguy cơ loãng xương. Vì vậy chăm sóc sức khỏe không nên chỉ tập trung vào vẻ ngoài, mà cần quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Chị em có thể trao đổi với nhân viên y tế về cách tiếp xúc ánh nắng phù hợp, chế độ dinh dưỡng và việc bổ sung vitamin D, canxi khi cần thiết.

Bên cạnh đó bác sĩ Khánh Trang nhấn mạnh phụ nữ cần học cách cân bằng các vai trò trong cuộc sống, sắp xếp công việc hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi. Khi ở cơ quan, hãy tập trung cho công việc; khi trở về nhà, hãy dành sự quan tâm cho gia đình nhưng cũng đừng quên lắng nghe cơ thể mình.

"Điều quan trọng là ngoài việc quan tâm đến người thân, công việc và những người xung quanh, phụ nữ hãy dành thời gian quan tâm, chăm chút cho bản thân", bác sĩ Khánh Trang gửi gắm.

Nhiều ý kiến của phụ nữ đã trao đổi trực tiếp và gửi về khi xem trực tuyến chương trình - Ảnh: K.ANH

Dịp để lắng nghe những băn khoăn khó nói của chị em Từ góc nhìn của người làm công tác Hội, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho rằng phụ nữ thường dành nhiều tâm sức chăm lo gia đình và cộng đồng, nhưng đôi khi lại quên mất bản thân cũng cần được yêu thương, chăm sóc. Theo bà Phương, diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" không chỉ là hoạt động truyền thông sức khỏe mà còn là dịp để lắng nghe những băn khoăn khó nói của chị em, giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức y khoa đáng tin cậy và biết tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM mong muốn những kiến thức thiết thực từ diễn đàn tiếp tục được lan tỏa đến cơ sở Hội, khu dân cư, khu nhà trọ, nơi làm việc và từng gia đình, để mỗi hội viên có thể chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Bởi chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ. Khi người phụ nữ khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần và được hỗ trợ đúng cách, họ mới có thể tiếp tục vun đắp hạnh phúc gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội.