Khu vực biển đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang - Ảnh: C. TUỆ

Theo Cục Biển và Hải đảo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi (gọi tắt Luật) vừa được Quốc hội thông qua bổ sung nhiều cơ chế quản lý, khai thác không gian biển, huy động nguồn lực đầu tư và bảo vệ môi trường.

Khuôn khổ pháp lý mới về quản lý, sử dụng không gian biển

Điểm mới nổi bật của Luật là dành riêng chương III quy định về quản lý, sử dụng không gian biển. Đây là bước chuyển từ cách tiếp cận quản lý tài nguyên biển theo từng lĩnh vực sang quản lý tổng thể trên cơ sở quy hoạch, điều phối và phân bổ các hoạt động sử dụng biển.

Theo đó không gian biển được xác định là không gian ba chiều, bao gồm vùng đất ven biển, khối nước biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, các hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam và khoảng không phía trên.

Cùng với đó Luật bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng không gian biển; quy hoạch không gian biển quốc gia; giải quyết xung đột, chồng lấn giữa các hoạt động; phân định trách nhiệm quản lý giữa Trung ương và địa phương.

Luật quy định hình thành quỹ không gian biển, tập hợp các khu vực biển đã được đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên, môi trường và xác định mục đích sử dụng cụ thể.

Đây là cơ sở cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng biển, phục vụ đấu giá, giao, cho thuê và đăng ký sử dụng khu vực biển theo thủ tục rút gọn.

Ngoài ra bổ sung quy định về sử dụng khu vực biển đa mục đích, công trình lưỡng dụng và cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng trong phát triển các hoạt động kinh tế biển.

Luật cũng thiết lập tương đối đầy đủ chế định về xác lập, ghi nhận quyền sử dụng khu vực biển; giao, cho thuê, đăng ký sử dụng; đấu giá quyền sử dụng khu vực biển; cấp giấy chứng nhận; đăng ký biến động và quản lý hồ sơ hải chính.

Theo đó quyền sử dụng khu vực biển được xác định là quyền tài sản của tổ chức, cá nhân do Nhà nước xác lập, ghi nhận theo quy định của Luật để sử dụng khu vực biển trong phạm vi, thời hạn, mục đích và điều kiện xác định.

Việc xác lập quyền này không làm phát sinh quyền sở hữu đối với khu vực biển và tài nguyên trong khu vực biển.

Luật bổ sung một mục riêng về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các hoạt động kinh tế sử dụng không gian biển - Ảnh tư liệu

Ưu đãi, hỗ trợ đặc thù cho kinh tế biển

Một điểm mới nữa là mở rộng quyền của tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê khu vực biển, bao gồm chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Luật cũng quy định cụ thể thẩm quyền giao, cho thuê khu vực biển giữa Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã.

Đồng thời bổ sung cơ chế đấu giá quyền sử dụng khu vực biển nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực.

Đối với các giao dịch có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến khu vực, lĩnh vực ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, việc chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn phải có ý kiến không phản đối bằng văn bản của cơ quan quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Luật cũng bổ sung một mục riêng về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các hoạt động kinh tế sử dụng không gian biển.

Các tiêu chí xác định đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ gồm hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên và không gian biển; giá trị gia tăng; khả năng lan tỏa vùng, liên vùng; mức độ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm phát thải; đóng góp cho sinh kế cộng đồng và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các hình thức ưu đãi, hỗ trợ được đề xuất gồm miễn, giảm tiền sử dụng biển; miễn, giảm thuế theo pháp luật về thuế; hỗ trợ tiếp cận tài chính xanh, tín dụng xanh, bảo hiểm và các nguồn vốn hợp pháp khác; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, Luật giảm 50% tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; hỗ trợ xây dựng dự án tạo tín chỉ các bon, tham gia cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái biển và ưu tiên tiếp cận kết quả điều tra cơ bản, cơ sở dữ liệu biển.

Đồng thời bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình kinh tế biển mới, công nghệ biển mới trong phạm vi, thời gian và không gian xác định.

Một nội dung mới có ý nghĩa hội nhập quốc tế là Luật đã bổ sung mục riêng về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia, nhằm thực hiện Hiệp định BBNJ mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 2025, có hiệu lực từ ngày 17-1-2026.