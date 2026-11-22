Khu kinh tế Vân Phong là nơi tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò chiến lược rất quan trọng trong phát triển công nghiệp, kinh tế biển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại kết luận 128 ban hành ngày 20-11, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, cho phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), được áp dụng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của Luật Phát triển đô thị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tấn Tuân - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho rằng đây là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với Khu kinh tế Vân Phong.

Khẳng định vị thế Vân Phong trong chiến lược phát triển kinh tế

Sau sáp nhập, kinh tế biển được xem là thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo ông Tuân, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong đã khẳng định vị trí của Vân Phong rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển.

Sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Khu kinh tế Vân Phong đã được xác lập lần nữa, định hướng trở thành khu kinh tế mở trên cơ sở hình thành khu kinh tế đặc biệt.

Ông Tuân nhận định dự kiến với đơn vị hành chính mới là phường Vân Phong sẽ tạo dư địa rất lớn để phát triển kinh tế biển, trong đó có kinh tế du lịch, dịch vụ hậu cần, logistics...

Quan trọng hơn, theo ông, phía nam Vân Phong đã được quy hoạch trở thành khu vực năng lượng xanh, được kêu gọi đầu tư các nhà máy khí LNG.

Vị nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nhìn nhận hiện nay tỉnh có nhiều thuận lợi khi khu vực Vân Phong đã có cơ sở hạ tầng bước đầu và đang từng bước hình thành các tuyến giao thông từ bắc Vân Phong vào nam Vân Phong.

Để xây dựng Vân Phong trở thành khu kinh tế đặc biệt, theo ông Tuân, Khánh Hòa cần chủ động báo cáo, đề xuất cấp trên về các cơ chế chính sách, chú trọng đặc biệt đến kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cảng biển.

"Cảng biển ở Vân Phong phải thật sự là cảng biển hiện đại, tránh việc đầu tư manh mún tạo ra lỗ hổng quản lý môi trường sau này, phải ưu tiên phát triển cảng biển quy mô, đảm bảo môi trường tuyệt đối" - ông Tuân nhấn mạnh.

Về tầm nhìn phát triển, ông nhìn nhận việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong không chỉ giúp Khánh Hòa phát triển, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mà còn hỗ trợ các tỉnh ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cùng phát triển.

Ngoài ra, khi đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được thông tuyến sẽ giúp kết nối khu vực Vân Phong với các tỉnh Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia.

Người dân có thêm việc làm, thu nhập tăng lên

Khu vực có hướng tuyến của dự án đường ven biển kết nối khu kinh tế Vân Phong - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa - cho hay việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong là bước khởi đầu quan trọng.

Theo ông Chiến, thành công phải được thể hiện bằng những kết quả phát triển thực chất, bền vững, trong đó người dân là trung tâm, đối tượng được thụ hưởng thành quả phát triển.

Khi Vân Phong trở thành Khu kinh tế đặc biệt sẽ tạo nên cơ chế thu hút nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, cảng biển và kinh tế biển, phát triển logistics, công nghiệp, năng lượng và du lịch, từng bước hình thành động lực tăng trưởng mới.

Hướng tới xây dựng mô hình chính quyền tinh gọn, hiệu quả, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi.

Trong đó, nhiều lợi ích đối với người dân như thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, học nghề, chuyển đổi sinh kế và phát triển kinh doanh, dịch vụ, từng bước được thụ hưởng hạ tầng, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu tốt hơn.

Đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp, an sinh xã hội, giữ gìn môi trường biển và bản sắc văn hóa địa phương.

Về trách nhiệm để hiện thực hóa mục tiêu, ông cho rằng tỉnh và chính quyền cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, công khai, minh bạch, lắng nghe và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Người dân chủ động học nghề, nâng cao kỹ năng, nắm bắt cơ hội phát triển, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện.