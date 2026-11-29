Dự án đường vành đai 2,5 Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Đất đai sửa đổi 2026 (gọi tắt Luật Đất đai 2026), có hiệu lực từ 1-7-2027.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Luật Đất đai 2026 "chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc", còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Luật không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất

Đối với các quy định về tài chính về đất đai, giá đất, Bộ cho biết so với quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất.

Đồng thời, kế thừa và hoàn thiện quy định về nguyên tắc, căn cứ định giá đất của Nhà nước, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, cách thức định giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất tại Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Luật mới cũng đã sửa đổi thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp cho phép gia hạn sử dụng đất.

Song song với đó, bổ sung thời điểm xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất và bổ sung quy định trường hợp cơ quan có thẩm quyền chậm thực hiện thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng.

Một điểm mới nữa là sửa đổi quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hướng quy định các trường hợp miễn, giảm. Cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện chính sách ưu đãi theo ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Thứ hai, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách nhà ở, đất ở, chính sách an sinh xã hội; chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng.

Thứ ba, khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Thứ tư, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Thứ năm, sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thứ sáu, Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, quy định nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, mức, thời hạn, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không lợi dụng chính sách để trục lợi.

Không thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất xây dựng nhà ở thương mại, sử dụng đất thương mại, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật về nhà ở hoặc pháp luật khác có liên quan có quy định khác.

Quy định thống nhất thẩm quyền quyết định, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất là của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhằm bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc định giá đất của Nhà nước.

Quy định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định kỳ 3 năm một lần, được áp dụng từ ngày 1-1-2028.

Luật mới đã quy định sổ đỏ được thực hiện theo 2 hình thức dạng giấy hoặc điện tử và có giá trị pháp lý như nhau - Ảnh: T.T.

Sổ đỏ được thực hiện theo 2 hình thức dạng giấy hoặc điện tử, có giá trị như nhau

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Luật Đất đai 2026 không quy định chi tiết về các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận;

việc cấp sổ đỏ đối với trường hợp có các giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền;

cấp sổ đỏ đối với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai, trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền;

cấp sổ đỏ đối với đất giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án để sản xuất, kinh doanh mà không phải để xây dựng nhà ở, đối với đất có di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh;

cấp sổ đỏ đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đối với tài sản là nhà ở, tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở, đối với trường hợp thửa đất thuộc phạm vi nhiều đơn vị hành chính cấp xã...

Theo Bộ, thể chế tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, Luật mới đã quy định sổ đỏ được thực hiện theo 2 hình thức dạng giấy hoặc điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

Nhà nước xem xét cấp sổ đỏ cho các trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1-8-2024 không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1-7-2014 trở về sau, mà đất đó đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, không gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn công trình, không thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 38 của Luật này.

Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có quyền sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ đối với tài sản đó.

Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích không có tranh chấp mà đủ điều kiện tách thửa đất thì được xem xét cấp sổ đỏ.