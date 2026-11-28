Một dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành ở Tây Ninh - Ảnh: AN LONG

Từ cơ chế bán lại theo thị trường đến yêu cầu chuyển nhượng đúng đối tượng

NOXH là một chính sách an sinh quan trọng, được Nhà nước hỗ trợ thông qua các cơ chế về đất đai, thuế, tín dụng nên việc mua bán, thuê mua NOXH luôn được quy định chặt chẽ.

Trong khuôn khổ Luật Nhà ở 2014 và Luật Nhà ở 2023, việc hạn chế chuyển nhượng NOXH chủ yếu tập trung vào 5 năm đầu tiên kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà. Sau thời hạn này, nếu đáp ứng điều kiện về Giấy chứng nhận, người mua có thể bán lại theo cơ chế thị trường mà không bị giới hạn bởi điều kiện người nhận chuyển nhượng phải thuộc diện được hưởng chính sách NOXH.

Tuy nhiên, thực tế xuất hiện rất nhiều trường hợp mua NOXH không phải vì nhu cầu ở thực mà để đầu cơ. Việc cho phép bán tự do ra thị trường sau 5 năm khiến một lượng lớn căn hộ NOXH dần bị thương mại hóa, với giá bán lại bị đẩy lên rất cao.

Đồng thời, việc tính toán số tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại sau 5 năm rất phức tạp, kéo dài thời gian làm thủ tục hành chính, gây lúng túng cho cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai và phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán.

Trước những bất cập đó, Luật Nhà ở 2026 ( có hiệu lực từ 1-7-2027) đã có sự điều chỉnh.

Cụ thể, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bên mua đã thanh toán đủ tiền mà có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán cho chủ đầu tư hoặc bán cho đối tượng thuộc trường hợp được mua NOXH. Giá bán tối đa bằng giá bán NOXH ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Sau thời hạn 05 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, người mua, thuê mua được bán lại nhà ở nếu đã được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, đối tượng nhận chuyển nhượng vẫn phải thuộc trường hợp được mua NOXH.

Có thể nhận thấy, điểm thay đổi quan trọng nằm ở đối tượng được mua lại NOXH sau thời hạn 5 năm.

Nếu theo Luật Nhà ở 2023, sau 5 năm người mua có thể bán theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu, thì theo Luật Nhà ở 2026, người mua vẫn phải bán cho đối tượng thuộc diện được mua NOXH.

Điều này cho thấy NOXH không hoàn toàn được xem như một loại tài sản có thể tự do bán lại theo cơ chế thị trường sau khi hết thời hạn hạn chế 5 năm. Xét về mục tiêu chính sách, quy định này hướng đến việc duy trì quỹ NOXH phục vụ đúng nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, hạn chế tình trạng trục lợi.

Tuy nhiên, quy định mới cũng đặt ra vấn đề về quyền định đoạt tài sản của người mua NOXH, đặc biệt là những người đã mua nhà từ nhiều năm trước và đã hoàn thành các điều kiện bán lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua nhà.

Quyền của người đã mua trước khi có luật mới thế nào?

Đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, bởi trên thực tế, có không ít căn hộ NOXH đã được mua từ nhiều năm trước, đã thanh toán đủ tiền, được cấp sổ đỏ và đã hết thời hạn 5 năm theo quy định của Luật Nhà ở 2014 hoặc Luật Nhà ở 2023.

Vậy khi Luật Nhà ở 2026 có hiệu lực (01-7-2027), những căn NOXH này có còn được bán tự do hay không?

ThS Ngô Gia Hoàng, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM.

Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét quy định chuyển tiếp tại Luật Nhà ở 2026. Theo đó, pháp luật quy định hai trường hợp:

Thứ nhất, đối với NOXH đã được bán lại theo cơ chế thị trường đúng quy định trước 01-7-2027 thì các giao dịch về nhà ở này kể từ ngày Luật mới có hiệu lực được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Quy định này có nghĩa là, nếu một căn NOXH đã được chuyển nhượng hợp pháp theo cơ chế thị trường trước ngày 01-7-2027 thì với các giao dịch tiếp, người mua lại NOXH này không bị ràng buộc bởi các quy định ngặt nghèo về đối tượng hay điều kiện thụ hưởng NOXH của Luật Nhà ở 2026 nữa.

Ví dụ, năm 2019, ông A mua một căn NOXH từ chủ đầu tư. Đến năm 2025, sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà hơn 5 năm và được cấp sổ đỏ, ông A đã bán lại căn nhà này cho ông B theo cơ chế thị trường.

Đến tháng 8-2027, ông B có nhu cầu bán lại căn nhà cho bà C. Trong trường hợp này, do căn NOXH đã được bán lại theo cơ chế thị trường đúng quy định trước ngày 01-72027, nên ông B có thể bán căn nhà cho bà C mà không phải đáp ứng điều kiện bà C thuộc đối tượng được mua NOXH theo Luật Nhà ở 2026.

Thứ hai, đối với trường hợp đã ký kết hợp đồng mua bán NOXH với chủ đầu tư mà đến ngày 01-7-2027 chưa bán lại thì việc bán lại được thực hiện theo quy định của Luật mới.

Nhóm này bao gồm cả hai trường hợp: (1) Các căn hộ chưa đủ thời hạn 5 năm; và (2) Các căn hộ đã đủ 5 năm, thậm chí đã được cấp sổ đỏ/sổ hồng theo luật cũ nhưng chủ sở hữu chưa chuyển nhượng cho người khác trước ngày 01-7-2027. Đây là quy định có khả năng tác động trực tiếp đến những người đã mua NOXH theo pháp luật cũ nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng.

Ví dụ, năm 2019, ông A mua một căn hộ NOXH, đến năm 2025, ông đã thanh toán đủ tiền và được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, đến ngày 01-7-2027, ông A vẫn chưa bán lại thì sau thời điểm này với cách diễn đạt tại Luật Nhà ở 2026, ông A chỉ được bán căn hộ cho người thuộc diện được mua NOXH.

Có ngoại lệ không?

Thực tế, một số NOXH đã được cấp sổ, trong đó mục "ghi chú" trên sổ có ghi "Việc bán, cho thuê nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023" . Tuy nhiên, dòng ghi chú này không tạo ra một "đặc quyền pháp lý".

Bản chất của dòng "ghi chú" này trên sổ chỉ mang tính chất cảnh báo và ghi nhận hạn chế quyền tại thời điểm cấp. Đây không phải là một cam kết của cơ quan cấp sổ đỏ rằng người mua sẽ được áp dụng Luật Nhà ở năm 2023 trong toàn bộ thời gian sử dụng căn hộ, kể cả khi pháp luật đã thay đổi.

Về nguyên tắc, giao dịch phát sinh tại thời điểm nào thì phải tuân thủ quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm xác lập giao dịch đó (trừ trường hợp luật mới có quy định chuyển tiếp hồi tố hoặc cho phép bảo lưu).

Vì vậy, khi Luật Nhà ở 2023 hết hiệu lực (dự kiến từ ngày 01-7-2027) thì không một cơ quan hay cá nhân nào có thể căn cứ vào các điều khoản đã hết hiệu lực để thực hiện giao dịch, trừ khi điều khoản chuyển tiếp của Luật 2026 cho phép.

Trước những thay đổi của pháp luật như đã phân tích, người đã mua NOXH trước ngày 01-7-2027 cần chủ động rà soát tình trạng pháp lý của căn nhà và cân nhắc kế hoạch bán lại.

Cụ thể, cần xác định thời điểm đã thanh toán đủ tiền mua nhà, thời hạn 5 năm đã kết thúc hay chưa và căn nhà đã được cấp sổ đỏ hay chưa. Đặc biệt, cần lưu ý rằng việc đã được cấp sổ hoặc đã đáp ứng đầy đủ điều kiện bán lại theo Luật Nhà ở 2023 không đồng nghĩa với việc đương nhiên được tiếp tục bán lại theo cơ chế cũ sau ngày 01-7-2027.