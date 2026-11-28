Một cư dân ở chung cư Mỹ Phúc, phường Phú Định, TP.HCM sạc xe điện tại khu vực để xe điện ngoài trời có mái che chiều 4-4 - Ảnh: T.T.D.

Bổ sung yêu cầu an toàn khu vực sạc xe điện trong chung cư

Thông tư 31/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 15-12-2026.

Thông tư lần đầu bổ sung quy định riêng về khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư. Theo đó, khu vực sạc xe điện phải được bố trí thành khoang cháy riêng. Không phụ thuộc diện tích, khu vực này phải được trang bị đồng thời hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ.

Ngoài ra, khu vực sạc xe điện phải có phương tiện chữa cháy phù hợp theo quy định. Hệ thống cấp điện phải tự động ngắt nguồn khi nhận tín hiệu từ hệ thống báo cháy hoặc chữa cháy tự động, đồng thời có thiết bị ngắt điện khẩn cấp tại vị trí dễ tiếp cận.

Đối với khu vực sạc xe điện tại nhà chung cư hiện hữu, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư 31 có hiệu lực thi hành, chủ sở hữu nhà chung cư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền phải hoàn thành việc rà soát thiết kế khu vực phòng cháy, chữa cháy.

Trường hợp chưa tuân thủ các quy định của quy chuẩn này thì phải thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.

Ngân hàng được làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp

Từ ngày 1-12-2026, Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực.

Theo quy định được bổ sung tại điểm e khoản 2 Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó luật tiếp tục hoàn thiện quy định về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và bổ sung các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong hoạt động cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa.

Cũng từ ngày 18-12-2026, theo Thông tư 165/2026/TT-BTC, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử về việc lựa chọn tài sản mã hóa đưa vào giao dịch tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức giao dịch.

Đồng thời tổ chức phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung thông tin công bố. Thông tin phải được công bố bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.

Bổ sung các trường hợp người nước ngoài không phải xin giấy phép lao động

Từ ngày 5-12-2026, Nghị định 393/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Đơn cử như trường hợp người vào Việt Nam làm việc được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt theo Nghị định 221/2025; người lao động nước ngoài được thu hút theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo...

Đồng thời tiếp tục kế thừa một số quy định hiện nay như: Người nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên của công ty cổ phần; phóng viên hoạt động thông tin báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận...

Nghị định cũng quy định người lao động nước ngoài bị trục xuất theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động.

Một số chính sách khác có hiệu lực trong tháng 12

Từ ngày 1-12-2026, Thông tư 148/2026/TT-BTC quy định cách tính thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã. Theo đó, chỉ tiêu này được xác định bằng tổng thu nhập của toàn bộ các hộ dân cư trên địa bàn cấp xã chia cho tổng số nhân khẩu của xã trong năm báo cáo.

Các khoản không được tính vào thu nhập gồm tiền rút tiết kiệm, thu nợ, tiền bán tài sản như nhà, đất, các khoản vay nợ, tạm ứng, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và tiền bồi thường đất do giải tỏa.

Từ ngày 8-12-2026, theo Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT, một số sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng đã tích lũy tối thiểu 70% khối lượng học tập của chương trình đào tạo, thuộc ngành phù hợp, được tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo các điều kiện quy định.

Đối với lĩnh vực an sinh, Nghị định 388/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-12-2026, quy định trình tự giải quyết trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 ở cơ sở miền Nam. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại UBND cấp xã, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, từ ngày 22-12-2026, Nghị định 401/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm hành chính là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.