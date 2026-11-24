Ổ nhóm trong đường dây 'chạy' suất mua nhà ở xã hội bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 người cùng ngụ tại tỉnh Ninh Bình gồm: Hoàng Văn Dũng (32 tuổi), Nguyễn Trung Giáp (43 tuổi), Dương Ngọc Túy (40 tuổi), Lê Anh Thơ (42 tuổi), Tạ Văn Sơn (41 tuổi) và Trần Duy Đạt (37 tuổi) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm người có dấu hiệu lợi dụng chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp để trục lợi bất chính.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt phá.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 5-2025 đến tháng 10-2025, các bị can Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã cấu kết làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 doanh nghiệp đóng trên địa bàn các Khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV.

Số giấy tờ giả này được lập cho 28 người dân (ngụ tại Ninh Bình, Hưng Yên và TP Hà Nội) nhằm hợp thức hóa điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV (thuộc địa bàn phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình).

Không dừng lại ở việc làm giả hồ sơ, Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt lừa 3 người dân ký hợp đồng đặt cọc với tổng số tiền 300 triệu đồng để hứa hẹn mua 3 căn nhà ở xã hội (diện tích 54m²/căn), sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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