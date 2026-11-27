Điều 36 Luật Đất đai 2026 quy định 7 trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai từ 1-7-2027. Theo đó, quy định mới có nhiều thay đổi so với Điều 81 Luật Đất đai 2024.

Đơn cử, đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, luật mới quy định kèm điều kiện đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà "tiếp tục vi phạm đối với phần diện tích đã bị xử phạt vi phạm hành chính".

Trong khi đó, Luật Đất đai 2024 quy định kèm điều kiện đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà "tiếp tục vi phạm".

Đáng chú ý là quy định mới về trường hợp bỏ hoang đất.

Từ ngày 1-7-2027, đất nông nghiệp mà không được sử dụng liên tục trong thời gian 24 tháng và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt hành chính, trừ trường hợp được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong khi hiện nay, quy định như trên chỉ áp dụng đối với đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục.

Như vậy, nếu hiện nay chỉ một số loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp bị bỏ hoang liên tục thì mới bị thu hồi thì quy định mới áp dụng đối với tất cả các loại đất nông nghiệp không được sử dụng liên tục trong thời gian 24 tháng và đã bị xử lý hành chính theo quy định.

Chi tiết 7 trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai:

Đồ họa: SONG UYÊN