Ngọn lửa đỏ rực bốc ra từ nhà xưởng đang cháy - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên tại nhà xưởng nên chạy đến hô hoán, tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc lên cuồn cuộn.

Người dân sinh sống gần khu vực cháy khẩn trương di dời tài sản ra ngoài, đồng thời tìm cách thoát ra đường để phòng ngừa cháy lan.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp cũng phong tỏa đường An Nhơn, phục vụ công tác chữa cháy. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Lãnh đạo UBND phường Tân Đông Hiệp xác nhận vụ cháy xảy ra tại xưởng chuyên sản xuất linh kiện cơ khí, sắt thép. Thời điểm cháy lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Cuối năm tăng nguy cơ cháy nổ, siết kiểm tra khu công nghiệp Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng vào thời điểm cuối năm, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm giúp chủ cơ sở và người dân hình thành thói quen tự kiểm tra, chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những vấn đề gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày như hệ thống điện trong nhà có bảo đảm an toàn không, sử dụng nguồn nhiệt thế nào cho đúng cách, đốt vàng mã ra sao để hạn chế nguy cơ cháy nổ. "Những câu hỏi đơn giản được đặt ra thường xuyên sẽ giúp người dân dần ghi nhớ, hình thành thói quen kiểm tra và chủ động phòng ngừa, từ đó giảm thiểu nguy cơ cháy nổ", Trung tá Châu chia sẻ. Bên cạnh tuyên truyền, PC07 sẽ tăng cường tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Việc trực tiếp tham gia thực hành sẽ giúp người dân ghi nhớ kỹ năng, hình thành phản xạ cần thiết để ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn. PC07 cũng sẽ tham mưu Ban giám đốc Công an TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM triển khai thêm các giải pháp nâng cao năng lực chữa cháy tại chỗ, trong đó nghiên cứu tận dụng nguồn nước cấp 3 của thành phố để xây dựng hệ thống máy bơm chữa cháy tại khu dân cư, củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ, nâng cao khả năng phản ứng nhanh, nhất là khi mùa khô đang đến gần. Đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại những cơ sở có quy mô, diện tích lớn. Việc kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn, khả năng vận hành các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành. Trung tá Châu nhấn mạnh những cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử lý nghiêm. Trường hợp vi phạm đến mức phải đình chỉ, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết đình chỉ hoạt động; với những cơ sở chây ì, không khắc phục vi phạm, sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn để xử lý dứt điểm. "Quan điểm của chúng tôi là quyết liệt trong kiểm tra, quyết liệt trong xử lý, không để những vi phạm về phòng cháy chữa cháy tồn tại kéo dài", Trung tá Châu nói.