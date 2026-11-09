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Lũ trên sông Yên ở Thanh Hóa đang lên rất nhanh, sẽ vượt báo động 3

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CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Thanh Hóa có mưa lên tới 450mm trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ, gây lũ lớn trên sông Yên, dự báo sẽ vượt báo động 3 trong chiều nay 9-11.

Thanh Hóa mưa tới 450mm, lũ trên sông Yên lên rất nhanh, sẽ vượt báo động 3 - Ảnh 1.

Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa - Ảnh: THANH TUẤN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 9-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ lúc 7h sáng nay ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ C, vùng núi từ 15-18 độ C.

Lũ trên sông Yên khả năng vượt báo động 3 khoảng 0,5-0,7m

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to như Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) 162mm, Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 449mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 222mm…

Tại Thanh Hóa, ngoài trạm Thanh Tân 1 thì trạm Như Xuân (xã Như Thanh) cũng mưa tới 400mm, hồ Khe Dài (xã Yên Thọ) mưa 350mm... nhiều trạm khác cũng có mưa trên 200mm. 

Mưa lớn khiến lũ trên sông Yên tại trạm Chuối đang lên rất nhanh trong sáng 9-11. 

Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Yên tại trạm Chuối đã lên mức 2,95m, trên báo động 2 khoảng 0,15m.

Dự báo ngày hôm nay, mực nước lũ trên sông Yên tiếp tục lên, đỉnh lũ tại Chuối có khả năng lên mức 4-4,2m, vượt báo động 3 khoảng 0,5-0,7m vào lúc 12-14h chiều nay (ngày 9-11) sau đó dao động ở mức đỉnh và xuống thấp dần. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị đặc biệt tại các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Thanh Hóa mưa tới 450mm, lũ trên sông Yên lên rất nhanh, sẽ vượt báo động 3 - Ảnh 2.

Lũ trên sông Yên ở Thanh Hóa đang lên, nguy cơ ngập lụt nhiều xã ven sông - Ảnh: THANH TUẤN

Mưa lớn dịch chuyển vào Quảng Trị - Quảng Ngãi

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sáng nay, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. 

Ngày 9-11, ở tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. 

Ngày và đêm 9-11, khu vực Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. 

Từ ngày 9-11 đến đêm 10-11, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ). 

Ngoài ra, trong ngày 9-11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa lớn gây sập mố cầu tuyến đường nối cảng Nghi Sơn với quốc lộ 1 ở Thanh Hóa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ hôm nay 9-11 đến ngày 12-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ do mưa lớn. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức báo động (BĐ)2 và trên BĐ2. 

Trên các sông ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. 

Trên sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới mức BĐ1. 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Lũ trên sông Yên ở Thanh Hóa đang lên rất nhanh, sẽ vượt báo động 3 - Ảnh 3.Mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành ở Thanh Hóa

Mưa lớn suốt đêm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước sông dâng cao đã gây sập mố cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, một tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh.

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    Chủ đề: mưa lũ thanh hóa Ngập lụt mưa lớn sông Yên Không khí lạnh

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