Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Liên hoan phim quốc tế dành cho tác phẩm quay bằng smartphone

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12, mở ra sân chơi cho các nhà làm phim trong và ngoài nước với những tác phẩm được sản xuất hoàn toàn bằng điện thoại thông minh (smartphone).

Liên hoan phim quốc tế dành cho tác phẩm quay bằng smartphone - Ảnh 1.

Ban tổ chức Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế Đà Nẵng 2026 công bố danh sách khách mời đặc biệt - Ảnh: BTC

Ngày 9-11, Ban tổ chức Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế Đà Nẵng 2026 (DNSFF 2026) sẽ có chủ đề "One Hand, Endless Cinema" (Một tay mở ra thế giới điện ảnh vô tận).

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng do Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Điện ảnh Smartphone Hàn Quốc - Việt Nam đề xuất phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan phim Smartphone Yecheon (Hàn Quốc) và các đơn vị thực hiện.

DNSFF 2026 hướng đến khơi dậy tiềm năng sáng tạo nội dung bằng thiết bị di động, đặc biệt trong giới trẻ, sinh viên và các nhà làm phim độc lập.

TIN LIÊN QUAN

Theo ban tổ chức, cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm có chủ đề tự do, được sản xuất hoàn toàn bằng smartphone, thời lượng tối đa 30 phút. Thời hạn nhận phim đến hết ngày 15-11-2026 qua email dnsff2026@gmail.com

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có diễn đàn giao lưu điện ảnh dành cho sinh viên, chương trình trình chiếu phim và lễ ký kết hợp tác giao lưu văn hóa điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 11-12. 

Lễ trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra ngày 12-12 tại Công viên Vườn tượng APEC (Đà Nẵng).

Đáng chú ý, liên hoan phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong đó có đạo diễn Jang Cheol-soo, từng thực hiện phim Secretly, Greatly với vai trò tổng đạo diễn nghệ thuật, diễn viên Shin So Yul, được biết đến qua phim truyền hình "Reply 1997" làm đại sứ quảng bá...

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc.

Đồng thời tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim khai thác khả năng sáng tạo từ thiết bị di động, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các hoạt động điện ảnh quốc tế.

Liên hoan phim quốc tế dành cho tác phẩm quay bằng smartphone - Ảnh 1.Từ Busan, tìm kinh nghiệm cho Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Loạt sự kiện cho thấy đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019 (sau COVID-19), điện ảnh Việt Nam trở lại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) với sự hiện diện mạnh mẽ như vậy.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: việt nam Công viên Vườn tượng Liên hoan phim điện thoại thông minh

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất