Liên hoan phim quốc tế dành cho tác phẩm quay bằng smartphone

Ban tổ chức Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế Đà Nẵng 2026 công bố danh sách khách mời đặc biệt - Ảnh: BTC

Ngày 9-11, Ban tổ chức Liên hoan phim Điện thoại thông minh quốc tế Đà Nẵng 2026 (DNSFF 2026) sẽ có chủ đề "One Hand, Endless Cinema" (Một tay mở ra thế giới điện ảnh vô tận).

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng do Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Điện ảnh Smartphone Hàn Quốc - Việt Nam đề xuất phối hợp với Ủy ban Tổ chức Liên hoan phim Smartphone Yecheon (Hàn Quốc) và các đơn vị thực hiện.

DNSFF 2026 hướng đến khơi dậy tiềm năng sáng tạo nội dung bằng thiết bị di động, đặc biệt trong giới trẻ, sinh viên và các nhà làm phim độc lập.

Theo ban tổ chức, cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm có chủ đề tự do, được sản xuất hoàn toàn bằng smartphone, thời lượng tối đa 30 phút. Thời hạn nhận phim đến hết ngày 15-11-2026 qua email dnsff2026@gmail.com.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có diễn đàn giao lưu điện ảnh dành cho sinh viên, chương trình trình chiếu phim và lễ ký kết hợp tác giao lưu văn hóa điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc vào ngày 11-12.

Lễ trao giải và bế mạc dự kiến diễn ra ngày 12-12 tại Công viên Vườn tượng APEC (Đà Nẵng).

Đáng chú ý, liên hoan phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc. Trong đó có đạo diễn Jang Cheol-soo, từng thực hiện phim Secretly, Greatly với vai trò tổng đạo diễn nghệ thuật, diễn viên Shin So Yul, được biết đến qua phim truyền hình "Reply 1997" làm đại sứ quảng bá...

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim khai thác khả năng sáng tạo từ thiết bị di động, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của các hoạt động điện ảnh quốc tế.