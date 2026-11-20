Lịch trực tiếp Giải U17 World Cup 2026: Việt Nam đấu với Bỉ - Đồ họa: H.D

Trận gặp U17 Bỉ tại Al Rayyan, Qatar lúc 20h ngày 20-11 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi World Cup ở lứa U17. Về mặt lý thuyết, tân binh U17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Tuy nhiên, ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, đôi khi trình độ cao hơn chưa chắc "bỏ túi" ba điểm. Với các cầu thủ trẻ, tâm lý thi đấu và khát khao thể hiện bản thân sẽ là chìa khóa tạo nên khác biệt.

Chính vì vậy, các CĐV Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào kết quả tốt của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Ngoài trận đấu giữa tuyển U17 Việt Nam và Bỉ, các CĐV cũng không thể nào bỏ qua những cuộc đọ sức đáng chú ý khác. Các đội bóng châu Á như U17 Tajikistan, Uzbekistan, và Trung Quốc cũng sẽ ra sân. Đối thủ của họ lần lượt là U17 Cuba, U17 Bờ Biển Ngà và U17 Tây Ban Nha.

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U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.