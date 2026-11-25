Bãi cỏ mịn dưới chân tháp nước trở thành sân khấu mở cho nhạc kịch "Mễ Mbâ - Mẹ cha" - Ảnh: M.V.

Ngày 24-11, cồng chiêng và tiếng trống da trâu vang lên ngay dưới chân tháp nước Phan Thiết (còn gọi là Lầu nước Phan Thiết) bên sông Cà Ty.

Trao đổi tại buổi diễn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho rằng sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có không gian văn hóa trải từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa, đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, tránh đầu tư dàn trải, hình thức, và phát huy danh hiệu Đà Lạt - Thành phố Sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Đa số nghệ sĩ tham gia chương trình thuộc các dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Chương trình nghệ thuật Ngày Văn hóa Việt Nam của tỉnh Lâm Đồng chọn chủ đề "Lâm Đồng núi đợi - biển chờ", đặt sân khấu tại một công trình chưa từng dùng để diễn nhạc.

Không gian tháp nước trở thành "sân khấu" cho đêm âm nhạc chính thức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam khiến nhiều người ấn tượng. Đáng nói hơn, đây là biểu tượng của Phan Thiết.

Mở đầu là vở nhạc kịch, múa thực cảnh "Mễ Mbâ - Mẹ cha", ba chương, kịch bản văn học của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng cùng Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông biểu diễn.

Vở được xem là tác phẩm nhạc kịch múa đầu tiên khai thác sâu chất liệu văn hóa M'Nông: cha dạy con bắn cung, phóng lao, chọc lỗ tỉa hạt; mẹ dạy con dệt vải, hái rau; mùa rẫy, lễ cầu mưa thuận gió hòa, nhà dài, thổ cẩm.

Tháp nước Phan Thiết lần đầu tiên trở thành sân khấu thực cảnh - Ảnh: M.V.

Đêm nhạc "Núi đợi - biển chờ" do nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm tổng đạo diễn được người dân Phan Thiết đón nhận nhiệt tình - Ảnh: M.V.

Nghệ sĩ Longviolin (Đỗ Đức Long) trong phần biểu diễn của mình - Ảnh: M.V.

Tiếp nối nhạc kịch "Mẹ cha" là những tác phẩm gắn với văn hóa người Chăm ở khu vực Bình Thuận. Ngoài vở "Mẹ cha (Mễ Mbâ)", đêm diễn còn có sự tham gia của Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Đào Thu Lương và Uyên Linh, cùng các màn độc tấu violin.

Bên ngoài khu vực sân khấu, người dân và du khách tham gia các hoạt động hưởng ứng, giao lưu và trải nghiệm văn hóa suốt buổi tối. Đến phần cuối, khi ban nhạc Cuba lên sân khấu, cả quảng trường nhảy theo nhạc Latin. Phần lớn người xem ở lại đến tiết mục chót.

Tiếp nối nhạc kịch "Mẹ cha" là phần âm nhạc của người Chăm sinh sống tại vùng Bình Thuận - Ảnh: M.V.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại di tích tháp nước Phan Thiết - Ảnh: M.V.

Tháp nước cao 32m bên sông Cà Ty được khởi công cuối năm 1928, hoàn thành đầu năm 1934. Dáng tháp bát giác mang dấu ấn phương Đông đã thành biểu tượng của Phan Thiết gần một thế kỷ. Cụm công viên quanh tháp vừa được chỉnh trang hơn 13,6 tỉ đồng, có thêm hệ thống chiếu sáng LED.