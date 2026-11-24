Du khách đổ về khu vực đỉnh Chùa Đồng tại danh thắng Yên Tử trong ngày 24-11 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 24-11, hàng vạn người dân, tăng ni, phật tử và du khách từ nhiều địa phương đổ về Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, TP Quảng Ninh) hành hương, chiêm bái nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chờ hơn 2 tiếng đi cáp treo Yên Tử

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử - cho biết tính đến 18h, danh thắng đón khoảng 3 vạn lượt khách. Riêng từ 0h đến 12h, có hơn 2,3 vạn lượt người về Yên Tử, trong đó khoảng 18.000 người đi cáp treo và hơn 5.000 người chọn đi bộ lên núi.

Lượng phương tiện đổ về khu di tích cũng rất lớn, với hơn 6.000 xe máy và gần 1.000 ô tô. Dù hệ thống cáp treo vận hành cả hai tuyến, du khách vẫn phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Lượng người đổ về Yên Tử trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24-11 đạt khoảng 3 vạn lượt - Ảnh: TIẾN THẮNG

Anh Nguyễn Anh Tuấn (trú phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) cho biết đoàn gia đình gồm 15 người phải chờ hơn 2 tiếng mới đến lượt đi cáp treo do lượng khách quá đông.

Trong ngày 24-11, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm miễn phí 100% dịch vụ cáp treo, xe điện. Quảng Ninh cũng đang áp dụng chính sách miễn phí tham quan Khu di tích Yên Tử đến hết năm 2028.

Ngày 24-11, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm triển khai miễn phí 100% dịch vụ cáp treo, xe điện cho du khách hành hương, tham quan di sản Yên Tử - Ảnh: TIẾN THẮNG

Lượng khách tăng mạnh trong bối cảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2025.

Theo UBND phường Yên Tử, trong 10 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt hơn 4.400 tỉ đồng. Năm nay, phường đặt mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách.

Ninh Bình 'bội thu' khách du lịch

Hàng vạn khách du lịch đổ về Ninh Bình trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: THÀNH NAM

Cũng trong tối 24-11, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và miễn, giảm vé tham quan tại các điểm du lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nổi bật là triển lãm ảnh nghệ thuật "Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản" tại phố cổ Hoa Lư; các hoạt động triển lãm, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình" lần thứ I năm 2026 tại Bảo tàng tỉnh.

Trong khi đó Cố đô Hoa Lư miễn vé tham quan trong hai ngày 23 và 24-11; Vườn quốc gia Cúc Phương, chùa Bà Đanh miễn vé trong ngày 24-11. Nhiều khu, điểm du lịch khác giảm 30-50% giá vé từ ngày 23 đến 25-11.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật "Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa" diễn ra tối 24-11 tại phường Hoa Lư, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình.

Trong ngày 24-11, toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách, gồm 28.813 lượt khách nội địa và 12.526 lượt khách quốc tế.