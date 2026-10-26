Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Du lịch

Ngắm đồi Phượng Hoàng ở Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Không cần những công trình cầu kỳ, đồi Phượng Hoàng níu chân du khách bằng những triền cỏ trải dài, sắc vàng nâu biến đổi theo ánh sáng và không gian khoáng đạt giữa núi đồi Quảng Ninh.

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 1.

Nằm ở độ cao hơn 400m so với mực nước biển, đồi Phượng Hoàng thuộc phường Vàng Danh, TP Quảng Ninh những năm gần đây trở thành địa điểm trekking quen thuộc của nhiều người từ cuối tháng 10 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 2.

Những triền đồi tại đây khoác lên mình sắc vàng nâu khi bước vào mùa cỏ cháy, tạo nên những mảng màu nổi bật giữa không gian núi đồi rộng mở - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 3.

Tại đây, du khách có thể lựa chọn đầy đủ dịch vụ cắm trại - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 4.

Mùa cỏ cháy tại khu vực đồi Phượng Hoàng thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 1 năm sau. Đây cũng là thời điểm thu hút lượng khách đổ về trải nghiệm tăng cao - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 5.

Nhiều nhóm phượt thủ chọn cung đường Bắc Sơn - hồ Công viên để trekking, chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc trong mùa cỏ cháy tại đồi Phượng Hoàng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 6.

Những đường mòn và triền đồi thoai thoải nối nhau, phủ sắc cỏ vàng nâu, tạo nên nét đặc trưng của đồi Phượng Hoàng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 7.

Những tán cây thông điểm xuyết trên nền cỏ khô tạo nên các khoảng tương phản, làm nổi bật vẻ hoang sơ của vùng đồi - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 8.

Nhiều người tìm đến đây chỉ đơn giản ngồi lặng đón những làn gió se lạnh và ngắm không gian biến đổi như nhuộm vàng đất trời trong mùa cỏ cháy - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 9.

Nằm cách TP Hà Nội khoảng 135km, đồi Phượng Hoàng được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” của vùng Đông Bắc với không gian bao la đẹp tựa tranh vẽ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 10.

Không ít gia đình lựa chọn đồi Phượng Hoàng để được hòa mình vui đùa, trải nghiệm cảm giác leo đồi giữa những vạt cỏ ngả màu vàng nâu - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đồi Phượng Hoàng đất mỏ Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 11.

Khu vực đồi Phượng Hoàng hiện vẫn giữ được vẻ hoang sơ và đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày, kết hợp vãn cảnh - trekking - săn ảnh của giới trẻ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngắm đồi Phượng Hoàng ở Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời - Ảnh 12.Ngắm đồi hoa Đà Lạt, hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng

Đến Đà Lạt trong những ngày đầu tháng 12, du khách không chỉ hưởng không khí se lạnh mà còn bất ngờ với những đồi hoa trải dài thơ mộng cùng trải nghiệm văn hóa bản địa.

 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đất mỏ Quảng Ninh đồi phượng hoàng ngắm cảnh du khách

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất