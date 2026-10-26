Ngắm đồi Phượng Hoàng ở Quảng Ninh vào mùa nhuộm vàng đất trời

Mùa cỏ cháy tại khu vực đồi Phượng Hoàng thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 1 năm sau. Đây cũng là thời điểm thu hút lượng khách đổ về trải nghiệm tăng cao - Ảnh: TIẾN THẮNG