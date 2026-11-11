Quảng Ninh tính xây cầu Cửa Lục 25.560 tỉ đồng, có công viên và sân đỗ taxi bay

Phối cảnh công trình cầu Cửa Lục với thiết kế hai tầng vượt biển.

Dự án xây cầu vượt biển được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn nổi bật tạo cảnh quan nhằm thúc đẩy du lịch và mở rộng không gian đô thị vùng mỏ Quảng Ninh.

Tích hợp xây cầu vượt biển hai tầng, có công viên sinh thái

Chiều 11-11, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng cầu vượt biển Cửa Lục.

Theo phương án được nghiên cứu, cầu có thiết kế hai tầng. Trong đó, tầng trên bố trí 10 làn xe cơ giới, hướng tới đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông và phát triển đô thị khu vực Cửa Lục.

Điểm đáng chú ý là tầng dưới được định hướng phát triển thành một không gian công cộng, du lịch và dịch vụ trên mặt biển. Các hạng mục được đề xuất gồm công viên sinh thái, phố đi bộ, làn xe đạp, xe điện du lịch, các sàn ngắm cảnh và bến du thuyền.

Đặc biệt, không gian này còn có khu trưng bày nghệ thuật điêu khắc than đá, tranh gốm sứ về lịch sử, văn hóa vùng mỏ, cùng các khu dịch vụ thương mại, giải khát, điểm dừng chân và vui chơi, giải trí. Tổng mức đầu tư sơ bộ theo phương án đề xuất khoảng 25.560 tỉ đồng.

Phương án thiết kế còn xây dựng tổ hợp trung tâm hội nghị 3 tầng trên đỉnh vòm của cầu, kết hợp sân cất - hạ cánh taxi bay.

Sẽ có trung tâm hội nghị trên đỉnh vòm kèm sân đỗ taxi bay

Một điểm nhấn khác của phương án là tổ hợp trung tâm hội nghị 3 tầng trên đỉnh vòm cầu, kết hợp sân cất - hạ cánh taxi bay. Công trình còn được đề xuất tích hợp hệ thống trình diễn ánh sáng 3D Hologram và không gian ngắm cảnh panorama 360 độ, bao quát vịnh Cửa Lục và Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Về kiến trúc, phương án được nghiên cứu theo ý tưởng "Rồng trông Trăng", với hệ thống 5 nhịp vòm giàn thép liên tục uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Trần, tạo điểm nhấn kiến trúc giữa cảnh quan vịnh Hạ Long.

Với quy mô và công năng được đề xuất, cầu Cửa Lục không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn được định hướng trở thành một tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí quy mô lớn trên vịnh.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh cầu Cửa Lục có ý nghĩa đặc biệt giúp mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và khai thác tiềm năng khu vực phía Bắc thành phố - Ảnh: ĐỖ PHƯƠNG

Kết luận cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng nhấn mạnh cầu Cửa Lục có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và khai thác tiềm năng khu vực phía Bắc thành phố.

Ông Khắng yêu cầu việc nghiên cứu phương án đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn, không chỉ giải quyết yêu cầu kết nối giao thông mà còn phát huy tối đa giá trị kiến trúc, cảnh quan và công năng đa dạng của công trình.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, cơ quan chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện thiết kế và phương án đầu tư; bảo đảm tính độc đáo, khác biệt nhưng phù hợp điều kiện thực tiễn, cảnh quan và môi trường khu vực.

Trong đó, cần làm rõ hiệu quả khai thác các không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch; tính khả thi của từng hạng mục, phương án tổng mức đầu tư, huy động nguồn lực và hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm dự án được đầu tư đồng bộ, khai thác bền vững.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ, phương án đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định.