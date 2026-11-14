Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu, nhưng còn cách mục tiêu 1 triệu lượt

Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, tặng hoa, trao kỷ niệm chương chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh trong năm 2026 - Ảnh: H.TRÀ

Vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hong Kong, đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam. Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Úc.

Trong thời gian neo đậu tại Hạ Long, Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình đưa khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, khám phá vịnh Hạ Long, hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn hoặc đi đò chèo tham quan làng chài Vung Viêng.

Ngoài ra du khách còn có thể lựa chọn các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Dự kiến tàu sẽ rời Hạ Long lúc 18h ngày 15-11.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 10 tháng đầu năm 2026, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Quảng Ninh cán mốc đón 5 triệu lượt khách quốc tế, chỉ còn cách mục tiêu đặt ra 1 triệu lượt - Ảnh: H.TRÀ

Theo kế hoạch, trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển với khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế. Trong số này có nhiều tàu quy mô lớn như: Adora Flora City với sức chứa 5.200 khách, Diamond Princess (2.700 khách), Celebrity Solstice (2.800 khách), Norwegian Jade (2.300 khách)...

Như vậy chỉ tính riêng hai tháng cuối năm 2026, lượng khách tàu biển quốc tế dự kiến đến Quảng Ninh bằng gần một nửa tổng lượng khách của 10 tháng trước đó, cho thấy dư địa tăng trưởng của phân khúc du lịch này.

Ngày 14-11, tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hong Kong, đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Hạ Long, TP Quảng Ninh - Ảnh: H.TRÀ

Cùng với hoạt động đón khách tàu biển, hình ảnh những siêu du thuyền quốc tế neo đậu giữa khung cảnh vịnh Hạ Long cũng đang trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ, được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến.

Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động du lịch của Quảng Ninh. Địa phương đặt mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế.