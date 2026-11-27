Người dân có thể tự ý trích xuất camera và đăng lên mạng xã hội thông tin liên quan đến ai khác hay không? - Minh họa AI

Trước hết cần nói rõ, pháp luật không cấm người dân, cửa hàng hay doanh nghiệp lắp camera để giữ an ninh, bảo vệ tài sản. Điều pháp luật đòi hỏi là sự minh bạch.

Lắp camera không bị cấm, nhưng phải cho người khác biết

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, dành riêng Điều 32 cho việc ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng.

Theo đó, bên ghi hình phải thông báo để người bị ghi hình biết; dữ liệu thu được chỉ được dùng đúng mục đích đã thu thập và chỉ được lưu trong thời gian cần thiết, hết thời hạn thì phải xóa, hủy.

Để các nghĩa vụ này có chế tài, Chính phủ ban hành Nghị định 330 ngày 19-8-2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực thi hành từ chính ngày ban hành. Điều 71 của Nghị định chia hành vi vi phạm thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất, phạt từ 10-20 triệu đồng: lắp đặt, sử dụng camera, thiết bị ghi âm ở không gian công cộng hoặc khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không có biển báo hay thông báo bằng phương tiện điện tử ở vị trí dễ nhận biết; hoặc không cung cấp thông tin liên hệ khi người bị ghi hình muốn yêu cầu truy xuất hình ảnh của chính mình.

Nhóm thứ hai, phạt từ 30-50 triệu đồng: dùng hình ảnh, giọng nói thu từ hệ thống camera giám sát công cộng vào mục đích thương mại, phân tích hành vi hoặc nhận diện khuôn mặt tự động để lập hồ sơ cá nhân mà không có sự đồng ý hợp pháp; hoặc trích xuất, chia sẻ, công khai trái phép dữ liệu ghi âm, ghi hình.

Ngoại lệ là cung cấp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Với nhóm thứ hai, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Với cả hai nhóm, người vi phạm có thể bị buộc hủy, xóa dữ liệu thu thập trái quy định đến mức không thể khôi phục.

Ai bị phạt đến 50 triệu đồng?

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội nhiều bài viết đưa thông tin theo kiểu "tất cả người dân lắp camera đều có thể bị phạt đến 50 triệu đồng". Cách nói này dễ gây hiểu nhầm.

Thứ nhất, mức phạt ghi trong Điều 71 là mức áp dụng cho tổ chức. Nghị định quy định rõ: trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân, cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì bị phạt bằng một phần hai mức phạt của tổ chức (khoản 1 Điều 7).

Nói cụ thể, một hộ gia đình hay người bán hàng là cá nhân, nếu tự ý đăng clip camera của người khác lên mạng, mức phạt có thể từ 15-25 triệu đồng; không treo biển báo ở khu vực phục vụ khách thì từ 5-10 triệu đồng.

Thứ hai, quy định về biển báo nhắm vào camera ở không gian công cộng và khu vực phục vụ khách hàng: cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, sảnh chung cư, bãi giữ xe. Camera đặt trong nhà để trông con nhỏ, trông người già, theo cách hiểu của tôi, không thuộc diện phải treo biển như cửa hàng.

Tuy vậy, với camera chĩa ra ngõ, ra đường, hay quay sang nhà hàng xóm, người lắp vẫn nên cẩn trọng, vì Bộ luật Dân sự năm 2015 bảo vệ quyền của cá nhân đối với hình ảnh (Điều 32) và quyền bí mật đời sống riêng tư (Điều 38).

Thứ ba, riêng việc doanh nghiệp giám sát người lao động tại nơi làm việc, mức phạt còn cao hơn.

Theo Điều 61 Nghị định 330, doanh nghiệp lắp camera giám sát, phần mềm theo dõi thiết bị hay thiết bị thu thập dữ liệu khác tại nơi làm việc mà không thông báo cho người lao động, có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng; xử lý, sử dụng dữ liệu thu được từ biện pháp công nghệ trái quy định có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng.

Người dân cần lưu ý những gì khi lắp camera?

Thứ nhất, cửa hàng, quán ăn, nơi có khách ra vào phải có biển báo: "Khu vực có camera giám sát" hoặc thông báo bằng phương tiện điện tử ở vị trí dễ thấy. Đây là việc đơn giản nhất mà cũng là việc hay bị bỏ qua nhất.

Thứ hai, đặt góc quay vừa đủ phạm vi cần bảo vệ, không quay vào cửa sổ, sân nhà hàng xóm.

Thứ ba, chỉ giữ dữ liệu trong thời gian cần thiết; giới hạn người được xem, được trích xuất; đổi mật khẩu mặc định của thiết bị để tránh bị kẻ gian xâm nhập.

Thứ tư, khi phát hiện mất tài sản hay có vụ việc, hãy trình báo và giao đoạn ghi hình cho cơ quan có thẩm quyền, thay vì tự đăng lên mạng để "truy tìm".

Chiếc camera trước hiên nhà có thể là người làm chứng trung thực nhất. Nhưng một người làm chứng tốt là người nói đúng lúc, đúng chỗ, trước đúng người có thẩm quyền phân xử, không phải trước hàng trăm người lạ trên mạng.

Camera là để làm chứng cứ, không phải "bóc phốt" Ví dụ một tình huống như sau: buổi chiều nọ, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ phát hiện thiếu một lốc sữa. Mở camera xem, chị thấy một phụ nữ cầm lốc sữa bỏ vào giỏ rồi đi ra. Bực mình, chị cắt đoạn clip, đăng lên mạng xã hội. Clip của chị đăng trong một group của khu phố kèm dòng chữ: "Ai biết người này nhắn giúp, lấy đồ không trả tiền". Chỉ trong một buổi tối, clip có hàng trăm lượt chia sẻ. Người phụ nữ trong clip bị nhận ra. Sáng hôm sau, bà mang ảnh chụp giao dịch chuyển khoản đến tiệm: bà đã trả tiền cho cậu con trai của chủ tiệm, lúc đó đang đứng ở quầy. Chủ tiệm gỡ bài, nhắn lời xin lỗi. Nhưng những bình luận nặng nề thì đã kịp đi xa hơn đoạn clip. Chuyện tưởng nhỏ, nhưng nó chạm đúng vào điều mà pháp luật hiện hành đã quy định rõ: được lắp camera không có nghĩa là được dùng hình ảnh của người khác theo ý mình. Ngoài nguy cơ bị xử phạt hành chính, nếu người phụ nữ khởi kiện, chủ tiệm còn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự. Theo Bộ luật Dân sự, người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Ngoài chi phí hợp lý để khắc phục, người vi phạm còn phải bù đắp tổn thất về tinh thần, với mức do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở (Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015). Điều đáng tiếc là đoạn clip ấy vốn có giá trị. Trong tố tụng, dữ liệu điện tử, trong đó có dữ liệu từ camera, là một nguồn chứng cứ được pháp luật thừa nhận. Thực tiễn xét xử cho thấy không ít vụ án, đoạn ghi hình từ camera của một hộ dân đã giúp làm rõ ai lấn đất, ai gây tai nạn, ai lấy tài sản. Nhưng chứng cứ chỉ có giá trị khi được giao đúng nơi: cơ quan công an khi trình báo, hoặc tòa án khi có tranh chấp. Đưa lên mạng xã hội, đoạn clip không làm rõ được sự thật mà có khi lại biến người quay thành người vi phạm.