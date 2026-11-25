Dự án nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú, TP.HCM - Ảnh: CĐT

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, dự án nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú có 44 căn hộ dành cho thuê, diện tích từ 61,6 - 69,9m². Giá thuê tối đa được công bố là 282.000 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT.

Từ bài viết “Giá thuê nhà ở xã hội cao nhất lên tới 282.000 đồng/m², căn 61m² khoảng 17 triệu đồng/tháng có quá cao?”, một số bạn đọc đã chia sẻ ý kiến, trong đó đáng chú ý là những băn khoăn về mức giá và đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Bạn đọc có nickname Lão gàn cho rằng mức giá thuê này cần được đặt cạnh giá thuê nhà trên thị trường để có sự so sánh. Người này chia sẻ: “17 triệu đồng thuê được 1 căn nhà luôn, còn lâu mới đến lượt 61m² nhà chung cư. 90m² của tôi, đã gồm đủ nội thất, tầng 2 chung cư 5 tầng, khu dân cư có hàng rào riêng, cũng chỉ 8 - 9 triệu đồng”.

Từ trải nghiệm thuê và cho thuê nhà, ý kiến này đặt ra sự so sánh về diện tích, nội thất, điều kiện sinh hoạt và số tiền người thuê phải bỏ ra mỗi tháng. Theo bạn đọc, với cùng một khoản tiền, người thuê có thể có những lựa chọn khác trên thị trường.

Trong khi đó bạn đọc Xu Soa lại tập trung vào đối tượng mà chính sách nhà ở xã hội hướng đến. Người này viết: “Nhà ở xã hội cho thuê là dành cho người có thu nhập thấp. Với giá này có khi tổng thu nhập của họ chưa đạt được số tiền đó”.

Bình luận của Xu Soa nhận được nhiều lượt tương tác của các bạn đọc khác. Bởi đây cũng là một trong những băn khoăn đáng chú ý trong câu chuyện giá thuê nhà ở xã hội.

Nhiều bạn đọc cho rằng bên cạnh diện tích, chất lượng và điều kiện của căn hộ, khả năng chi trả hằng tháng của người thuê cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm khi lựa chọn nhà ở.

Với mức giá thuê nhà ở xã hội tại An Phú là 282.000 đồng/m²/tháng, bạn đọc HiepCP chia sẻ: “Không những cao, mà là quá cao so với thu nhập của người lao động. Theo tôi, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ hoặc cơ chế như thế nào, chứ với mức giá dự kiến thế chắc chắn với thu nhập hiện nay thì việc thuê nhà ở xã hội cũng không khác gì với mức giá thuê nhà ở thương mại. Nó không còn đúng ý nghĩa, giá thuê nhà ở xã hội phải phù hợp với mức thu nhập của đa số người lao động trong xã hội”.

Cũng từ chủ đề trên, bạn đọc có nickname Hai lúa gợi mở: “Theo tôi nên gọi là nhà ở cho người lao động thì hay hơn là nhà ở xã hội. Và nên định giá thuê bằng bao nhiêu phần trăm của mức lương người lao động. Việc được thuê các căn hộ này nên ưu tiên những người có đóng bảo hiểm xã hội mà chưa có nhà ở tại khu vực họ làm việc hoặc nghỉ hưu, vì trên thực tế có rất nhiều người làm việc đến khi nghỉ hưu vẫn không đủ tiền để mua nổi chỗ ở cho bản thân và gia đình”.

Giá thuê nhà ở xã hội thế nào là hợp lý? Câu hỏi trên đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ. Trong đó tài khoản đọc báo Tuổi Trẻ Hong****@gmail.com nhận định: “Tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 1/4 đến 1/2 thu nhập tháng thì mới ổn. Người mới đi làm có khi lương khoảng 10 triệu đồng/tháng thì lấy đâu 17 triệu/tháng tiền thuê nhà?”. Trong khi đó bạn đọc có tên Dân SG thì cho rằng nhà ở xã hội cho thuê thì không nên quá 100.000 đồng/m²/tháng. “Ví dụ căn 60m² thì thuê 6 triệu đồng/tháng và phí dịch vụ, vệ sinh, bảo vệ, giữ xe… thêm khoảng 800.000 đồng/tháng nữa. Tổng cộng trung bình khoảng 6,8 triệu đồng/căn 60m²/tháng là hợp lý đối với mặt bằng giá ở TP.HCM. Nếu ở tỉnh thì phải rẻ hơn nữa”, bạn đọc Dân SG đưa ra tính toán với những số liệu cụ thể.