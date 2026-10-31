Dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an tại Đà Nẵng: Ai được mua?

Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP đầu tư T&H Group Miền Trung (có địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội dành để bán, cho thuê mua hoặc cho thuê đối với cán bộ, chiến sĩ Công an) tại thành phố Đà Nẵng.

Dự án này có quy mô khoảng 12.709m², gồm 10.209 m²đất nhà ở xã hội và 2.500 m² đất nhà ở thương mại; tổng mức đầu tư gần 1.052 tỉ đồng.

Tổng số căn hộ là khoảng 493 căn, gồm 468 căn hộ nhà ở xã hội và 25 căn nhà ở thương mại thấp tầng; dân số dự kiến khoảng 1.504 người (tối đa 1.900 người).

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào quý 4-2028 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tiến độ thực hiện dự án từ quý 3-2026 đến quý 4-2028, trong đó:

Từ quý 3-2026 đến quý 4-2026: chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chuẩn bị đầu tư dự án và tổ chức khởi công dự án.

Từ quý 4-2026 đến quý 3-2028: thi công xây dựng các công trình của dự án.

Quý 4-2028: hoàn thành thủ tục nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an - yêu cầu nhà đầu tư, đơn vị liên quan làm đúng cam kết, kế hoạch, để cán bộ sớm có nhà nhất.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị Công an Đà Nẵng, với tư cách đơn vị chủ trì, phân bổ tỉ lệ hợp lý, hài hòa giữa Công an thành phố với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ trên địa bàn. "Đảm bảo để những người khó khăn nhất của lực lượng được mua nhà ở đây" - Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.

Cũng theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân là nhà ở xã hội và chỉ những người có đủ điều kiện theo luật quy định mới được mua.

"Những người khó khăn nhất, hoàn cảnh nhất, những người đứng cuối hàng quân thì mới được mua ở đây" - Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.