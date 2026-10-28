Hai phân khúc nhà ở đang ‘hot’ ở Cần Thơ

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 28-10, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ, từ nay tới năm 2030 thành phố đăng ký hoàn thành 13.250 căn nhà ở xã hội, trong đó năm 2026 đặt ra mục tiêu hoàn thành 3.000 căn, thực tế có khả năng hoàn thành 724 căn.

Về nhà ở cho thuê, UBND thành phố sẽ đôn đốc, chỉ đạo Quỹ đầu tư phát triển thành phố nhanh chóng thực hiện thủ tục liên quan để triển khai dự án nhà ở cho thuê, góp phần tăng khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở cho thuê theo kế hoạch năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Lê Công Lý - Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ- cho biết số dự án được cho chủ trương đầu tư vượt tiến độ, kế hoạch, nhưng dự án đạt khối lượng để nghiệm thu còn thấp.

Nguyên nhân một dự án bị chậm là do giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài. Bên cạnh đó, quá trình sáp nhập, một số dự án trước đây ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) và TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) có dân cư và thương mại dịch vụ giảm nên nhu cầu nhà ở xã hội thay đổi, trong khi một số khu công nghiệp mới bắt đầu triển khai, nhu cầu của công nhân không lớn.

Khi nhu cầu chưa có, các nhà đầu tư chưa triển khai nhà ở xã hội.

Ngoài ra, quỹ đất công hiện nay rất lớn nhưng lại nằm nhiều ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang cũ, ít dân, thưa người, doanh nghiệp không đầu tư nhà ở xã hội ở đây vì nhu cầu không có.

Trong khi đó, tại trung tâm thành phố hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội lớn thì quỹ đất công lại không lớn.

"Khẳng định là nhu cầu nhà ở xã hội (tại trung tâm thành phố Cần Thơ hiện tại) rất lớn, giao là hết. Trước đây không có đâu, ở Cần Thơ nói riêng hay Đồng bằng sông Cửu Long nói chung mà lên cao từ tầng 5 là không ai ở nhưng khi sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô dân số và đô thị hóa nhanh nên nhu cầu có nhiều và tâm lý thế hệ trẻ hiện nay chấp nhận ở nhà cao tầng.

Hiện tại ở Cần Thơ thị trường bất động sản có hai phân khúc là nhà ở xã hội và nhà ở thương mại cao tầng có giá tầm trung thì có khách hàng rất tốt, còn phân khúc cao cấp thì khó khăn, chỉ có lai rai", ông Lý thông tin.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định các dự án nhà ở xã hội tại Cần Thơ đều trong giai đoạn mới khởi công, làm phần móng, từ nay tới cuối năm còn hơn 2 tháng nhưng phải hoàn thành 3.000 căn là bất khả thi.

Ông lưu ý thành phố Cần Thơ phải lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, đồng thời nêu kinh nghiệm của các địa phương khác là thành lập tổ công tác liên ngành để làm việc hàng tháng với chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc tiến độ các dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (bên trái) lưu ý Cần Thơ trong việc cấp chủ trương đầu tư dự án quá dài có thể khiến các nhà đầu tư triển khai "túc tắc" - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thứ trưởng cũng lưu ý thành phố Cần Thơ về cấp chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội có thời gian thực hiện quá dài có thể sẽ khiến các nhà đầu tư có tâm lý làm "túc tắc".

Đối với các nhà đầu tư, ông Sinh đề nghị tập trung các nguồn lực tài chính, con người và trang thiết bị thi công đúng chất lượng và tiến độ, không "khởi công vui vẻ rồi bỏ đấy".

"Thành phố tin tưởng giao chúng ta làm nhưng chúng ta làm cầm chừng khiến thành phố không hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng không nên", ông Sinh nói.