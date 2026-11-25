Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú - Ảnh: CĐT

Giá thuê nhà ở xã hội tại các địa phương ra sao?

Theo công bố, dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú có mức giá bán bình quân được duyệt là 14,89 triệu đồng/m² (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Tuy nhiên, với 44 căn hộ dành cho thuê, diện tích từ 61,6 - 69,9m², giá thuê tối đa được công bố là 282.000 đồng/m²/tháng, đã gồm VAT. Với căn hộ nhỏ nhất đang cho thuê ở dự án này, người thuê phải trả khoảng 17,37 triệu đồng/tháng.

Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Long Trường (TP.HCM) có 118 căn cho thuê với giá 162.433 đồng/m²/tháng (đã bao gồm 5% VAT và 2% phí bảo trì). Với căn hộ 50m², tiền thuê tương ứng hơn 8,12 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, tại dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất (Hà Nội), giá thuê 100.800 đồng/m²/tháng.

Đây cũng là mức giá thuê được công bố tại dự án nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất.

Tại Bắc Ninh, giá thuê nhà ở xã hội cũng có sự khác biệt giữa các dự án. Dự án Cát Tường ECO công bố mức 43.000 đồng/m²/tháng, còn Cát Tường Smart City 55.000 đồng/m²/tháng. Trong khi dự án Cao Nguyên 2 có giá bình quân 90.000 đồng/m²/tháng.

Ở Hải Phòng, giá thuê tại dự án nhà ở xã hội số 39 đường Lương Khánh Thiện là 72.000 đồng/m²/tháng. Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ cũng đang cho thuê với mức giá 87.400 đồng/m²/tháng. Với căn hộ 50m², người thuê phải trả khoảng 3,91 - 4,37 triệu đồng/tháng.

Tại Đà Nẵng, dự án nhà ở xã hội Ecohome Hòa Hiệp công bố giá thuê 138.630 đồng/m²/tháng, đã gồm VAT và phí bảo trì.

Một căn hộ 50m² tương ứng khoảng 6,93 triệu đồng/tháng.

Khảo sát tại dự án nhà ở xã hội trên xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, giá thuê tự do giữa chủ nhà - người thuê đang ở khoảng 3,5 - hơn 4 triệu đồng/tháng với căn 1 phòng ngủ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Giá nhà ở xã hội cho thuê bao nhiêu là hợp lý?

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 25-11, đại diện chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú xác nhận 282.000 đồng/m²/tháng là giá thuê tối đa tại dự án.

Người dân có nhu cầu thuê thì sẽ cùng chủ đầu tư thỏa thuận để chốt mức giá phù hợp.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết tiền thuê nhà là khoản chi hằng tháng lớn nhất của người lao động. Kinh nghiệm ở nhiều quốc gia, tổ chức cho thấy chi phí thuê nhà chiếm khoảng 20% thu nhập hằng tháng.

Nếu chi phí thuê nhà vượt 25% thu nhập tháng, phần còn lại sẽ không đủ tái tạo sức lao động và đảm bảo cuộc sống gia đình.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Quang, chuyên gia kinh tế - chính sách công Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận định với mức giá thuê tối đa 282.000 đồng/m²/tháng, một căn hộ diện tích nhỏ nhất của dự án (61,6m²) sẽ có tiền thuê lên tới 17,37 triệu đồng/tháng.

Con số này vượt xa thu nhập bình quân của người lao động tại Bình Dương (khoảng 9 - 11 triệu đồng/người/tháng), cao hơn cả GDP bình quân đầu người Việt Nam năm 2025 (khoảng 10,45 triệu đồng/tháng).

Đáng chú ý, giá bán bình quân của chính dự án này chỉ 14,89 triệu đồng/m² (917 triệu đồng/căn 61,6m²), đồng nghĩa tiền thuê hơn 4,4 năm đã bằng giá mua đứt căn hộ, cho thấy sự bất cập rõ rệt trong cách tính giá trần cho thuê.

Với thu nhập của một gia đình công nhân (16 - 22 triệu đồng/tháng), mức thuê phù hợp chỉ nên nằm trong khoảng 3,5 - 5,5 triệu đồng/tháng/căn.

“Để tránh tình trạng "có nhà nhưng dân không thể thuê", Việt Nam cần tách riêng khung định giá cho phân khúc cho thuê, kéo dài thời gian thu hồi vốn cho chủ đầu tư, tăng ưu đãi tín dụng lãi suất thấp chuyên biệt cho dự án cho thuê và áp dụng cơ chế kiểm soát giá trần theo tỉ lệ thu nhập lao động địa phương”, ông Quang nhấn mạnh.

Ở Singapore, chương trình thuê nhà công cộng (PRS) của HDB trợ giá theo bậc thu nhập hộ gia đình, mức thuê chỉ từ 26 - 275 SGD/tháng (500.000 - 5,3 triệu đồng/tháng), trong đó nhóm thu nhập thấp nhất chỉ trả dưới 1,5 triệu đồng/tháng. Tại Berlin (Đức), căn hộ xã hội (Sozialwohnungen) bị khống chế giá thuê ở mức 6,5 - 8 euro/m²/tháng (khoảng 180.000 - 220.000 đồng/m²), thấp hơn một nửa so với giá thị trường tự do (15 - 17 euro/m²/tháng). Tại Tokyo (Nhật Bản), nhà ở công cộng đô thị (Toei Jutaku) ấn định tiền thuê dựa trực tiếp vào mức thu nhập thực tế của hộ gia đình và diện tích căn hộ thay vì chi phí đầu tư xây dựng. Tại Hàn Quốc, tập đoàn nhà ở công LH giữ giá thuê nhà xã hội thấp hơn thị trường từ 20 - 40%. Tại London (Anh), mô hình Social Rent tính giá dựa trên thu nhập địa phương và khống chế mức trần theo số phòng ngủ, phần chênh lệch được bù đắp từ ngân sách và quỹ đất công.