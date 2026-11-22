Phối cảnh khu đô thị nhà ở xã hội xã Bà Điểm với vành đai 3 chạy qua

Dù là dự án nhà ở xã hội, nhưng dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup làm chủ đầu tư, được quy hoạch với tiêu chuẩn một khu đô thị mới phục vụ cho gần 68.000 dân.

Nhà ở xã hội có giá dưới 20 triệu đồng/m2?

Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm kết nối trực tiếp với vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương. Nhờ vậy sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP.HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Về giáo dục, dự án có hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa 45ha, cùng gần 30ha cho hệ thống công viên giúp điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng.

Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện dưới các tòa nhà và dưới cả công viên cây xanh, xây dựng nhà để xe cao tầng (9 tầng)...

Dự án được quy hoạch 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê bố trí trong các tòa nhà có chiều cao từ 18 tầng đến tối đa 30 tầng xung quanh hồ cảnh quan rộng khoảng 45ha và khoảng 30ha công viên.

Về giá bán dự kiến (đơn vị tính m2) của nhà ở xã hội tại dự án, theo một chuyên gia am hiểu lĩnh vực xây dựng, do dự án này là dự án nhà ở xã hội được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, vì vậy cấu thành giá bán nhà ở tại dự án chủ yếu từ 2 yếu tố chính: tổng chi phí đầu tư xây dựng hợp lý (được kiểm toán/thẩm định) và lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư.

Chi phí đầu tư xây dựng hợp lý được căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư.

Theo quy định, suất vốn đầu tư nhà chung cư 18 tầng có suất vốn đầu tư 13.818.000 - 15.037.000 đồng tùy tầng hầm kèm theo 1 - 5 tầng. Suất vốn đầu tư cho nhà chung cư 30 tầng có 1 - 5 tầng hầm là 14.508.000 - 15.420.000 đồng.

Cộng thêm lợi nhuận định mức tối đa 10% và có thể cộng thêm chi phí trượt giá, tăng giá nguyên vật liệu xây dựng... thì giá bán khoảng 20 triệu đồng/m2 đổ lại.

Giá bán chính thức sẽ do chủ đầu tư xây dựng phương án giá và được Sở Xây dựng thẩm định trước khi ban hành...

Một góc khu đất dự án là nơi giao nhau giữa kênh An Hạ và kênh T7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối tượng mua nhà ở xã hội tại dự án khá đa đạng

Theo ưu tiên mua nhà ở xã hội, các nhóm đối tượng sau được xem xét ưu tiên mua/thuê nhà ở xã hội, gồm công nhân; người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo; hộ gia đình tại khu vực nông thôn ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; lực lượng vũ trang; cán bộ công chức, viên chức; học sinh, sinh viên; hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất.

Một cán bộ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết theo quy trình, các đối tượng thuộc diện ưu tiên hay những trường hợp đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ trực tiếp đăng ký mua nhà với chủ đầu tư. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được nộp tại 1 dự án trong cùng thời điểm.

Chủ đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ đăng ký và lập danh sách gửi Sở Xây dựng để sở kiểm tra, xác minh đối tượng và điều kiện. Qua đó cũng loại trừ trường hợp không đủ điều kiện hoặc đã được mua nhà ở xã hội, phản hồi kết quả cho chủ đầu tư.

Bản đồ vị trí khu đất rất thuận lợi về giao thông, gắn liền vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương... - Đồ họa: ÁI NHÂN

Từ danh sách đã rà soát đó, chủ đầu tư mời người mua ký hợp đồng. Nếu số lượng hồ sơ hợp lệ vượt quá số căn hộ, chủ đầu tư tổ chức bốc thăm công khai.

Cuối cùng chủ đầu tư báo cáo danh sách người đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội về Sở Xây dựng để sở cập nhật và công khai.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm - cho hay xã sẽ tuyên truyền, giới thiệu về dự án nhà ở xã hội trên để người dân của xã hoặc khu vực lân cận có nhu cầu, đủ điều kiện mua nhà ở xã hội có cơ hội tiếp cận nguồn nhà từ dự án.