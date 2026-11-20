



Phối cảnh tổng thể dự án nổi bật là hồ cảnh quan và hệ thống cây xanh

Khu đô thị nhà ở xã hội xanh, sinh thái, tiện nghi

Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương.

Dự án này sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP.HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.

Về giáo dục, dự án có hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa 45ha, cùng gần 30ha cho hệ thống công viên giúp điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng.

Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện dưới các tòa nhà và dưới cả công viên cây xanh, xây dựng nhà để xe cao tầng (9 tầng)...

Khu đất dự án có diện tích gần 192ha trải rộng ngút tầm mắt, có 3 mặt giáp kênh (kênh T7, kênh An Hạ, kênh Liên Vùng) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhận định về dự án này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm là một trong những dự án điển hình phát triển nhà ở xã hội gắn với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và gắn với mô hình TOD thuộc nhóm dự án có quy mô lớn nhất nước.

Và mặc dù là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhưng có vị trí hết sức thuận lợi; được phát triển theo tiêu chuẩn mô hình đô thị xanh, có mật độ xây dựng rất thấp và có các tiện ích nội khu hiện đại, tối ưu hóa không gian, đáp ứng tốt điều kiện sống và học tập của cư dân ở đây.

Trong quy hoạch tổng thể, TP.HCM có 5 trung tâm vệ tinh. Trong đó vệ tinh Hóc Môn - Củ Chi được quy hoạch là đô thị sinh thái, dịch vụ cửa ngõ và công nghệ sinh học. Như vậy khu đô thị nhà ở xã hội này rất góp phần hiện thực hóa quy hoạch khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Cùng nhìn một số hình ảnh về quy mô dự án này:

Kênh An Hạ trải dài theo khu đất là ranh giới phía tây của dự án - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Một góc khu đất dự án là nơi giao nhau giữa kênh An Hạ và kênh T7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đường vành đai 3 đang triển khai chạy qua khu đất dự án giúp dự án là một trong những dự án nhà ở xã hội có vị trí thuận lợi gắn với giao thông công cộng, TOD - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bản đồ vị trí khu đất rất thuận lợi về giao thông, gắn liền vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương... - Đồ họa: ÁI NHÂN

Quy hoạch sử dụng đất của dự án, đất ở chỉ chiếm khoảng 20% tổng diện tích, còn lại là đất hồ cảnh quan, cây xanh, hạ tầng, giúp cho cuộc sống người dân ở dự án được tiện nghi như dự án thương mại.

Quy hoạch tổ chức không gian, cảnh quan, kiến trúc xanh gắn liền với lợi thế không gian mặt nước tự nhiên của khu vực Tây Bắc thành phố, mang lại môi trường sống chất lượng cao và phát triển bền vững

Khởi công khu đô thị nhà ở xã hội lớn nhất TP.HCM từ trước đến nay Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm (TP.HCM) có vốn đầu tư 64.000 tỉ đồng, diện tích gần 192ha với 45.000 căn cho gần 68.000 người khi hoàn thiện đã được Tập đoàn Vingroup khởi công sáng 19-11.



