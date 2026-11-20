Khu đô thị nhà ở xã hội xanh, sinh thái, tiện nghi
Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup làm chủ đầu tư.
Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương.
Dự án này sẽ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP.HCM, cùng các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai.
Về giáo dục, dự án có hệ thống gồm 13 trường với 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.
Hệ thống y tế cũng được bố trí ngay trong nội khu với 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa, giúp cư dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa 45ha, cùng gần 30ha cho hệ thống công viên giúp điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng.
Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, trạm sạc xe điện dưới các tòa nhà và dưới cả công viên cây xanh, xây dựng nhà để xe cao tầng (9 tầng)...
Nhận định về dự án này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm là một trong những dự án điển hình phát triển nhà ở xã hội gắn với hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và gắn với mô hình TOD thuộc nhóm dự án có quy mô lớn nhất nước.
Và mặc dù là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhưng có vị trí hết sức thuận lợi; được phát triển theo tiêu chuẩn mô hình đô thị xanh, có mật độ xây dựng rất thấp và có các tiện ích nội khu hiện đại, tối ưu hóa không gian, đáp ứng tốt điều kiện sống và học tập của cư dân ở đây.
Trong quy hoạch tổng thể, TP.HCM có 5 trung tâm vệ tinh. Trong đó vệ tinh Hóc Môn - Củ Chi được quy hoạch là đô thị sinh thái, dịch vụ cửa ngõ và công nghệ sinh học. Như vậy khu đô thị nhà ở xã hội này rất góp phần hiện thực hóa quy hoạch khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.
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