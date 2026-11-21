Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú - Ảnh: CĐT

Theo công bố từ Sở Xây dựng TP.HCM, dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tọa lạc tại số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP.HCM. Dự án do Công ty cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên quy mô tổng diện tích sàn hơn 26.000m², gồm một tầng hầm, 12 tầng nổi và một tầng kỹ thuật với tổng cộng 216 căn hộ. Trong đó, 144 căn hộ đã hoàn thành việc bán trước đó, đợt này chủ đầu tư tiếp tục đưa 72 căn hộ còn lại vào kinh doanh.

Trong đó, nguồn cung chia làm hai nhóm. Đối với 28 căn hộ để bán, các căn hộ có diện tích từ 61,6m² đến 69,8m², với mức giá bán bình quân được duyệt là 14,89 triệu đồng/m² (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).

Đối với 44 căn hộ cho thuê, diện tích dao động từ 61,6m² đến 69,9m². Mức giá thuê tối đa là 282.000 đồng/m²/tháng (đã bao gồm thuế VAT).

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê nhà ở xã hội đợt này kéo dài từ ngày 20-12 đến hết ngày 31-1-2027. Người dân có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại địa chỉ của chủ đầu tư ở số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không nộp hồ sơ thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian hay sàn giao dịch nào không được ủy quyền chính thức. Người đăng ký bắt buộc phải cam kết chưa từng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ Nhà nước, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai.

Siết chặt đối tượng chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm Luật Nhà ở (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành đạt hơn 96% đại biểu. Đáng chú ý, Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027 mang đến những thay đổi căn bản về việc quản lý và giao dịch nhà ở xã hội. Quốc hội cũng vừa bấm nút thông qua(sửa đổi) với tỷ lệ tán thành đạt hơn 96% đại biểu. Đáng chú ý, Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027 mang đến những thay đổi căn bản về việc quản lý và giao dịch nhà ở xã hội. Khác với quy định hiện hành cho phép chủ sở hữu nhà ở xã hội sau 5 năm được chuyển nhượng tự do ra thị trường cho bất kỳ ai, luật mới quy định sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền, chủ nhà dù được thỏa thuận bán theo giá thị trường nhưng chỉ được phép bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Người bán không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Luật quy định rõ 8 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách này, bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như hộ gia đình bị thu hồi đất. Đối với các trường hợp nhà ở xã hội đã bán lại đúng quy định trước mốc 1-7-2027, giao dịch tiếp theo vẫn được thực hiện bình thường theo pháp luật dân sự.