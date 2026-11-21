Theo công bố từ Sở Xây dựng TP.HCM, dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh tọa lạc tại số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP.HCM. Dự án do Công ty cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư.
Công trình được xây dựng trên quy mô tổng diện tích sàn hơn 26.000m², gồm một tầng hầm, 12 tầng nổi và một tầng kỹ thuật với tổng cộng 216 căn hộ. Trong đó, 144 căn hộ đã hoàn thành việc bán trước đó, đợt này chủ đầu tư tiếp tục đưa 72 căn hộ còn lại vào kinh doanh.
Trong đó, nguồn cung chia làm hai nhóm. Đối với 28 căn hộ để bán, các căn hộ có diện tích từ 61,6m² đến 69,8m², với mức giá bán bình quân được duyệt là 14,89 triệu đồng/m² (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì).
Đối với 44 căn hộ cho thuê, diện tích dao động từ 61,6m² đến 69,9m². Mức giá thuê tối đa là 282.000 đồng/m²/tháng (đã bao gồm thuế VAT).
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê nhà ở xã hội đợt này kéo dài từ ngày 20-12 đến hết ngày 31-1-2027. Người dân có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp tại địa chỉ của chủ đầu tư ở số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP.HCM.
Sở Xây dựng TP.HCM đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không nộp hồ sơ thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian hay sàn giao dịch nào không được ủy quyền chính thức. Người đăng ký bắt buộc phải cam kết chưa từng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở từ Nhà nước, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai.
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