Ông N. cùng ban ngành, đoàn thể ấp 33 và ấp 37 (xã Tân Vĩnh Lộc) tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác tại tuyến đường liên tổ 7-8 - Ảnh: Địa phương cung cấp

Ngày 25-11, ông N. cùng với ban ngành, đoàn thể ấp 33 và ấp 37 (xã Tân Vĩnh Lộc) tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác tại tuyến đường liên tổ 7-8.

Trước đó, ông N. đi xe máy mang theo một bịch rác (mút xốp) vứt bên đường Trục tổ 11-12-13-14-15 (ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc).

Qua camera giám sát, lực lượng chức năng địa phương phát hiện và mời làm việc với ông N..

Ông N. thừa nhận đã vứt rác không đúng quy định, đồng thời thu gom số rác đã vứt và cam kết không tái phạm.

Ngoài ra, ông N. cam kết tự nguyện cùng ban ngành, đoàn thể ấp 33 thực hiện dọn vệ sinh, thu gom rác trên địa bàn ấp trong thời gian 7 ngày theo sự sắp xếp của trưởng ấp.

Ông Thái Nhựt Hùng - Trưởng ấp 33, xã Tân Vĩnh Lộc - cho biết ngày 25-11 ông N. đã tích cực cùng ban ngành, đoàn thể ấp 33 và ấp 37 thu gom rác trên tuyến đường liên tổ 7-8.

Thời gian tới, ấp 33 sẽ vận động lắp đặt thêm camera giám sát nhằm phát hiện các trường hợp bỏ rác không đúng quy định.

Xã Tân Vĩnh Lộc thu gom 264 tấn rác sau 28 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường Theo lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc, trong 11 tháng đầu năm 2026, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân phân loại chất thải rắn tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế rác thải nhựa và tham gia giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Cùng với đó, xã tổ chức 28 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom khoảng 264 tấn rác; lắp đặt 27 bảng cấm đổ rác tại các vị trí thường phát sinh rác; trồng 1.650 cây xanh và 100 cây hoa, với hơn 1.500 lượt người tham gia, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Qua kiểm tra, địa phương đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp, với tổng số tiền xử phạt là 317,75 triệu đồng, góp phần tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trong đó có 7 trường hợp phát hiện qua camera.