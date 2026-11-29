Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-11, Quốc hội Iran đã thông qua khung tổng thể của dự luật tái cơ cấu Bộ Tình báo.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật là đề xuất cho phép người không phải giáo sĩ đảm nhiệm chức bộ trưởng tình báo, qua đó nới lỏng một điều kiện đã tồn tại hơn bốn thập kỷ.

Theo thông tin từ Hãng tin ISNA được AFP dẫn lại, dự luật đề xuất ứng viên bộ trưởng tình báo phải "đạt trình độ ijtihad hoặc có bằng thạc sĩ, kèm kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo và ít nhất 10 năm giữ vị trí quản lý cấp trung hoặc cấp cao".

Trong Hồi giáo dòng Shia, ijtihad là trình độ chuyên sâu về luật học Hồi giáo, cho phép một học giả tự đưa ra các phán quyết về luật tôn giáo.

Luật hiện hành, có hiệu lực từ năm 1983, chỉ đặt ra duy nhất tiêu chuẩn này cho ghế bộ trưởng tình báo mà không có lựa chọn thay thế.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết đích thân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cải tổ hệ thống tình báo nước này.

Chỉ thị của ông Khamenei được đưa ra trong bối cảnh bộ máy an ninh, tình báo của Iran liên tục để lộ những lỗ hổng lớn trong vài năm qua, từ vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh năm 2020 đến vụ sát hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngay tại Tehran năm 2024.

Trầm trọng nhất là cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6-2025, khi các đặc vụ Israel hoạt động ngay trong lãnh thổ Iran đã giúp xác định mục tiêu là hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và nhiều chỉ huy quân sự cấp cao.

Tháng 2-2026, cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cha của ông Mojtaba Khamenei, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao về an ninh và quân sự khác cũng thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ và Israel ngay những ngày đầu cuộc xung đột.

Ông Ghalibaf cho biết ban đầu Quốc hội đã đề nghị chính phủ trình dự luật tái cơ cấu Bộ Tình báo. Tuy nhiên, do quá trình này chậm trễ nên các nghị sĩ đã tự mình vào cuộc.

Sau khi thông qua khung tổng thể, các nghị sĩ đã bắt đầu xem xét từng điều khoản cụ thể của dự luật. Khi hoàn tất, dự luật còn cần được Hội đồng Giám hộ - cơ quan rà soát các đạo luật để bảo đảm phù hợp với giáo luật Hồi giáo và Hiến pháp - phê chuẩn mới có hiệu lực.

Trong video đăng trên Telegram, ông Ghalibaf hối thúc chính phủ bổ nhiệm bộ trưởng chính thức "không chậm trễ" ngay khi dự luật vượt qua vòng rà soát của Hội đồng Giám hộ, viện dẫn "hoàn cảnh hiện tại" làm lý do cho sự cấp bách này.

Ghế bộ trưởng tình báo Iran đã không có người đảm nhận chính thức suốt hơn 8 tháng, kể từ khi Bộ trưởng Esmail Khatib thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 18-3.

Ngày 22-3, người phát ngôn của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo ông Pezeshkian đã bổ nhiệm một quyền bộ trưởng, nhưng không công bố danh tính người này.