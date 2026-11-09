Lần đầu có chứng chỉ giáo dục đại học, sinh viên dừng học giữa chừng vẫn được ghi nhận kết quả

Lần đầu tiên có chứng chỉ giáo dục đại học, sinh viên học đến đâu ghi nhận kết quả đến đó. Trong ảnh: Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) học trong thư viện trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu đưa quy định về chứng chỉ giáo dục đại học vào Quy chế đào tạo trình độ đại học, tạo cơ sở pháp lý để ghi nhận kết quả học tập mà sinh viên đã tích lũy trong quá trình học.

Chứng chỉ giáo dục đại học được cấp khi nào?

Theo quy chế, cơ sở đào tạo xác nhận và cấp chứng chỉ giáo dục đại học cho sinh viên hoàn thành học phần hoặc một phần chương trình đào tạo. Kết quả tích lũy được sử dụng làm căn cứ công nhận, chuyển đổi kết quả học tập trong cùng cơ sở đào tạo hoặc khi sinh viên chuyển chương trình, chuyên ngành, cơ sở đào tạo, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển hình thức học theo quy định của cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, sinh viên không tốt nghiệp vẫn được cấp chứng chỉ giáo dục đại học hoặc bảng điểm các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo, đồng thời được xác nhận đã tham gia học tập tại cơ sở đào tạo.

Chứng chỉ có thời hạn giá trị tối đa không vượt quá hai lần thời gian đào tạo chuẩn của chương trình, tính từ ngày thi kết thúc học phần hoặc ngày được công nhận chứng chỉ.

Việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ phải căn cứ vào khối lượng học tập, nội dung chuyên môn và chuẩn đầu ra, bảo đảm yêu cầu chất lượng đào tạo.

Quy định rõ điều kiện tiếp tục học và bảo lưu kết quả

Tại Điều 15, quy chế quy định việc xử lý kết quả học tập theo niên chế. Cuối mỗi năm học, sinh viên được học tiếp lên năm sau khi đáp ứng yêu cầu về điểm trung bình và số tín chỉ nợ đọng.

Cụ thể, điểm trung bình năm học phải đạt từ 3,50 trở lên đối với năm thứ nhất, 4,00 trở lên đối với năm thứ hai và 4,50 trở lên từ năm thứ ba trở đi theo thang điểm 10. Số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa không được vượt quá 20% khối lượng học tập chuẩn của chương trình.

Sinh viên không đáp ứng điều kiện học tiếp hoặc thuộc diện buộc thôi học được xử lý theo quy định của quy chế. Trường hợp không thuộc diện buộc thôi học, sinh viên được xếp vào lớp học cùng khóa sau để cải thiện kết quả hoặc chuyển sang hình thức đào tạo khác.

Cơ sở đào tạo phải quy định việc bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy trong trường hợp sinh viên bị buộc thôi học. Đây là cơ sở để người học được ghi nhận phần chương trình đã hoàn thành, tránh mất đi toàn bộ kết quả học tập trước đó.

Có thể học đồng thời hai chương trình

Theo Điều 21, sinh viên đào tạo theo tín chỉ có thể đăng ký học chương trình thứ hai sớm nhất khi được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất.

Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải tích lũy ít nhất 25% khối lượng học tập chuẩn và đáp ứng một trong hai điều kiện về kết quả học tập: có điểm trung bình tích lũy loại khá trở lên phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai; đạt loại trung bình phải đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai tại năm tuyển sinh chương trình thứ nhất.

Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất.

Tuy nhiên, để được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, sinh viên phải đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình thứ nhất và đã đăng ký học chương trình thứ hai muộn nhất hai năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình này.

Mở lộ trình tích hợp đại học và thạc sĩ Quy chế còn quy định sinh viên chương trình đại học chính quy có thể đăng ký học chương trình thạc sĩ cùng nhóm ngành khi đã hoàn thành ít nhất 3/4 khối lượng học tập chuẩn của chương trình đại học ban đầu và có điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên. Cơ sở đào tạo phải quy định khối lượng học phần thạc sĩ tối đa được tích lũy trong giai đoạn cuối chương trình tích hợp, đồng thời xác định các trường hợp sinh viên không tiếp tục hoặc không đủ điều kiện học chương trình thạc sĩ. Sinh viên tham gia chương trình này phải được tư vấn học thuật, cung cấp đầy đủ thông tin về học phí, tiến độ học tập, điều kiện duy trì và chuyển ra khỏi chương trình. Việc cấp đồng thời bằng đại học và thạc sĩ chỉ được thực hiện khi người học đáp ứng chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của từng giai đoạn và toàn bộ chương trình đào tạo. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết quy trình sinh viên đăng ký học vượt chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; yêu cầu tiên quyết để được học vượt các học phần đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu.