Làm nhục người khác, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy rồi 'biệt tích', người đàn ông được vận động ra đầu thú

Ông Huỳnh Lộc (giữa), người trốn chấp hành án phạt tù tự nguyện ra trình diện tại Công an xã Tuy An Nam - Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 5-11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an xã Tuy An Nam vận động thành công người trốn chấp hành án phạt tù Huỳnh Lộc (53 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam) tự nguyện ra trình diện để chấp hành án theo quy định.

Theo hồ sơ, ông Lộc trước đó bị Tòa án nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về hai tội làm nhục người khác và tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Ngày 9-7-2026, tòa án đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với ông Lộc.

Tuy nhiên người này không chấp hành quyết định thi hành án, bỏ đi khỏi nơi cư trú và không xác định được tung tích.

Đến ngày 7-8-2026, Tòa án nhân dân khu vực 14 có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Lộc.

Sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị, bằng các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác truy tìm đối tượng, Cơ quan Thi hành án hình sự phối hợp với Công an xã Tuy An Nam nắm tình hình tại địa bàn, tập trung thực hiện công tác vận động, giáo dục, thuyết phục người thân trong gia đình để ông Lộc nhận thức rõ trách nhiệm chấp hành bản án, chủ động ra trình diện theo quy định pháp luật.

Đến ngày 29-10 vừa qua, ông Lộc đã tự nguyện trở về nơi cư trú và đến Công an xã Tuy An Nam trình diện để chấp hành án phạt tù theo quy định.

Việc vận động thành công người trốn chấp hành án phạt tù tự nguyện ra trình diện thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng công an trong công tác thi hành án hình sự.

Qua đó góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.