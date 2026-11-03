Vụ 1 phụ nữ tử vong trong khách sạn: Nghi phạm sát hại người tình rồi đu dây cáp bỏ trốn

Ông P. có ý định đu dây cáp xuống đất bỏ trốn, nhưng bị rơi từ độ cao khoảng 10m - Ảnh: XUÂN HOÁT

Chiều 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết bước đầu xác định người đàn ông bị thương trong vụ một phụ nữ tử vong ở khách sạn không phải do nhảy từ lầu cao.

Quá trình điều tra ban đầu xác định bà T.T.T. (46 tuổi, trú TP.HCM) và ông N.H.P. (48 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) có quan hệ tình cảm.

Ngày 30-10, bà T. từ TP.HCM ra Nha Trang thăm người yêu và cả hai đến thuê phòng ở tầng 2 khách sạn N.L. trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Nam Nha Trang). Trong thời gian ở với nhau, giữa ông P. và người tình xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm mâu thuẫn là tối 2-11, ông P. bị tình nghi dùng kéo đâm nhiều nhát khiến bà T. tử vong.

Đến rạng sáng 3-11, ông P. đi theo cầu thang khách sạn lên ban công tầng 4, rồi đu theo đường dây cáp bên ngoài để xuống đất với ý định bỏ trốn.

Tuy nhiên khi ông P. cách mặt đất khoảng 10m thì bị rơi xuống vỉa hè. Đến sáng, người dân xung quanh phát hiện đưa ông P. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa với tình trạng bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cứu người đàn ông bị thương nặng nghi do nhảy lầu, phát hiện người phụ nữ chết trong khách sạn Cơ quan chức năng kiểm tra phòng của một khách sạn ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong.



