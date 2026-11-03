Thông tin ban đầu vụ người phụ nữ tử vong trong khách sạn ở Nha Trang

Vị trí ông T. được người dân phát hiện lúc rạng sáng 3-11 - Ảnh: XUÂN HOÁT

Trưa 3-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an phường Nam Nha Trang đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc một phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn N.L.

Nạn nhân được xác định là bà T.T.T. (46 tuổi, trú TP.HCM). Còn người bị thương là ông N.H.P. (49 tuổi, trú phường Nam Nha Trang).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa ông P. và bà T. có quan hệ tình cảm với nhau.

Thời điểm cuối tháng 10-2026, bà T. đi xe khách từ TP.HCM ra Nha Trang để gặp ông P. Sau đó, hai người thuê phòng tầng 2 của một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Nam Nha Trang) để nghỉ.

Đến rạng sáng 3-11, người dân phát hiện ông P. rơi từ khách sạn xuống đất trước khách sạn và đã đưa ông đến cơ sở y tế để cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng.

Khi cơ quan công an có mặt, kiểm tra căn phòng ở tầng 2 thì phát hiện bà T. đã tử vong, nghi bị đâm bằng kéo nhọn.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Cứu người đàn ông bị thương nặng nghi do nhảy lầu, phát hiện người phụ nữ chết trong khách sạn Cơ quan chức năng kiểm tra phòng của một khách sạn ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong.



