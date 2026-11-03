Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cứu người đàn ông bị thương nặng nghi do nhảy lầu, phát hiện người phụ nữ chết trong khách sạn

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Cơ quan chức năng kiểm tra phòng của một khách sạn ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong.

Sáng 3-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn, một người đàn ông bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện trước khách sạn N.L. (phường Nam Nha Trang) một người đàn ông bị thương nặng, nghi do nhảy lầu. Người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng sau đó kiểm tra phòng người đàn ông thuê thì phát hiện thi thể của một nữ giới. Cảnh sát có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, điều tra.

Đại diện khách sạn N.L. cho biết đôi nam nữ đến thuê phòng ngày 1-11 và không có biểu hiện gì bất thường cho đến sáng nay, khi xảy ra sự việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ 1 phụ nữ tử vong trong khách sạn ở Nha Trang - Ảnh 1.Vụ 2 cha con chết cháy: Bắt tạm giam ông nội

Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Quảng (81 tuổi), trú thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh, để điều tra về tội "giết người".


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN HOÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nha Trang Khách sạn Nha Trang mâu thuẫn tự tử Khánh hòa

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất