Cứu người đàn ông bị thương nặng nghi do nhảy lầu, phát hiện người phụ nữ chết trong khách sạn

Sáng 3-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn, một người đàn ông bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện trước khách sạn N.L. (phường Nam Nha Trang) một người đàn ông bị thương nặng, nghi do nhảy lầu. Người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng sau đó kiểm tra phòng người đàn ông thuê thì phát hiện thi thể của một nữ giới. Cảnh sát có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, điều tra.

Đại diện khách sạn N.L. cho biết đôi nam nữ đến thuê phòng ngày 1-11 và không có biểu hiện gì bất thường cho đến sáng nay, khi xảy ra sự việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

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