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Ký hợp đồng hơn 4.462 tỉ đồng cho thủy điện tích năng lớn nhất Đông Nam Á

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

EVN ký hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện trị giá hơn 4.462 tỉ đồng cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái, dự kiến vận hành từ cuối năm 2029.

Ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái - Ảnh: EVN

Ngày 26-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và liên danh Voith Hydro Shanghai - Powerchina Zhongnan ký hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, với giá trị hơn 4.462 tỉ đồng.

Đây là gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị chính của dự án, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Thời gian thực hiện hợp đồng là 51 tháng, đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Theo EVN, quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu và phù hợp với các quy định của đơn vị cho vay.

TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái là công trình thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đây cũng là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 21.100 tỉ đồng.

Dự án được đầu tư với quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện vào giờ cao điểm, giảm chênh lệch phụ tải bằng cách bơm tích nước vào giờ thấp điểm và phát điện khi nhu cầu tăng. 

Công trình cũng có chức năng điều tần, bù công suất phản kháng cho hệ thống điện.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào tháng 12-2029; tổ máy số 2 vào tháng 4-2030; tổ máy số 3 vào tháng 8-2030 và tổ máy số 4 vào tháng 12-2030. EVN phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 5-2031.

Ký hợp đồng cung cấp thiết bị trị giá hơn 4.462 tỉ đồng cho thủy điện tích năng lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh 3.Đề xuất bổ sung hơn 8,5 tỉ đồng hỗ trợ dân vùng dự án thủy điện tích năng Bác Ái

Chủ đầu tư dự án đề xuất chính sách hỗ trợ bổ sung hơn 8,5 tỉ đồng cho người dân vùng dự án thủy điện tích năng Bác Ái, đa phần tập trung hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi và ổn định sinh kế cho đồng bào.

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NGỌC AN
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    Chủ đề: EVN Thủy điện Dự án thủy điện thủy điện tích năng thủy điện tích năng Bác Ái

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