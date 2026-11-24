Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.MINH

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế "Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc" diễn ra từ 24 đến 27-11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết châu Á hiện là khu vực đông dân nhất thế giới, với khoảng 4,8 tỉ người, tương đương 58,7% dân số toàn cầu.

Tuy nhiên trong những thập kỷ qua, mức sinh tại châu Á đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn 1,87 con/phụ nữ hiện nay.

Các quốc gia đang đối diện với vấn đề già hóa dân số

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiều quốc gia đang đối mặt tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số, thậm chí suy giảm dân số. Trong khi đó một số quốc gia khác vẫn đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, có cơ hội khai thác lợi thế về lực lượng lao động và thị trường tiêu dùng.

Sự chuyển đổi nhân khẩu học vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức như duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm bền vững, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, quản lý di cư và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với Việt Nam, bà Lan cho hay hiện cũng đối mặt với những thách thức mới khi mức sinh có xu hướng giảm, hiện ở mức khoảng 1,93 con/phụ nữ; quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi đất nước vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng.

Bộ trưởng cho biết định hướng chính sách dân số của Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng, từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Hội nghị thu hút sự quan tâm lớn của giới học giả dân số và phát triển từ hơn 100 trường đại học trên thế giới tham dự - Ảnh: T.MINH

Nguyên nhân dẫn đến mức sinh thấp

Theo báo cáo dự báo dài hạn tỉ suất sinh và dân số, những cảnh báo và khuyến nghị của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ), phân tích dữ liệu thực tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và trên thế giới, cho thấy khi tỉ suất sinh giảm dưới mức sinh thay thế và duy trì trong thời gian dài, cơ cấu dân số sẽ biến đổi sâu sắc, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế và xã hội.

Theo báo cáo của GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, có 11 nguyên nhân trực tiếp khiến tỉ lệ sinh duy trì dưới mức sinh thay thế trong thời gian dài, gồm: khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai dễ dàng; chi phí sinh hoạt cao; thời gian làm việc kéo dài; thiếu trường công lập, đặc biệt là trường mẫu giáo; bất bình đẳng giới tại nơi làm việc và trong gia đình.

Tâm lý lo ngại về tình trạng kinh tế trì trệ và thị trường việc làm thiếu ổn định; kết hôn, sinh con muộn, nhất là ở phụ nữ; hiệu quả hạn chế của các chương trình hỗ trợ hôn nhân và nuôi dạy con của chính phủ; chi phí điều trị vô sinh cao; tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ trong công việc; và sự xuất hiện của thế hệ "3 không" (không kết hôn, không sinh con và không muốn gánh trách nhiệm trước nguy cơ suy giảm dân số).

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại chương trình - Ảnh: T.MINH

Theo đó, dù đã nhận diện những nguyên nhân này và chi hàng chục tỉ USD mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia có thu nhập cao và 20 quốc gia có thu nhập trung bình vẫn không thể đưa tổng tỉ suất sinh (TFR) trở lại mức sinh thay thế (RFR). Nhóm quốc gia này chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu.

Theo GS.TS Thiện Nhân, cần nhìn nhận sâu hơn những nguyên nhân mang tính gốc rễ. Ông chỉ ra 4 nguyên nhân gốc rễ trong chính sách khiến tình trạng mức sinh thấp kéo dài.

Thứ nhất, việc bảo đảm đủ số người trong độ tuổi sinh sản chưa được lãnh đạo quốc gia và doanh nghiệp xem là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

Thứ hai, lãnh đạo các quốc gia chưa nhấn mạnh đầy đủ những hệ lụy lâu dài của tình trạng mức sinh dưới mức thay thế, đồng thời chưa thừa nhận rõ trách nhiệm của chính phủ và doanh nghiệp đối với vấn đề này.

Thứ ba, người lao động hưởng lương tối thiểu hoặc dưới 150% mức lương tối thiểu chưa có đủ thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho gia đình 4 người, gồm hai người lớn đi làm và hai con.

Thứ tư, nhiều người còn thiếu kỹ năng, kiến thức cần thiết để xây dựng và duy trì một gia đình hạnh phúc với 4 thành viên.

GS.TS Thiện Nhân khuyến nghị mỗi quốc gia cần chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm, xác định các nguyên nhân khiến mức sinh duy trì dưới mức thay thế, từ đó xây dựng chính sách ứng phó sớm và có tầm nhìn dài hạn.