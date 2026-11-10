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Nghịch lý ở Hàn Quốc: Tỉ lệ sinh chạm đáy, đồ trẻ em vẫn 'hái ra tiền'

tác giả
PHƯƠNG HÀ
PHƯƠNG HÀ
PHƯƠNG HÀ

Dù tỉ lệ sinh chạm đáy, thị trường bán lẻ đồ dùng và thời trang cao cấp cho trẻ em tại Hàn Quốc lại tăng trưởng mạnh với doanh thu lên tới 5,48 nghìn tỉ won (khoảng 104 nghìn tỉ đồng).

Nghịch lý ở Hàn Quốc: Tỉ lệ sinh chạm đáy, đồ trẻ em vẫn 'hái ra tiền' - Ảnh 1.

Chi tiêu cho các sản phẩm dành cho trẻ em tại Hàn Quốc đạt kỷ lục năm 2025 - Ảnh: KOREA TIMES

Theo báo The Straits Times ngày 9-11, số liệu từ Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc cho thấy chi tiêu trực tuyến cho đồ dùng trẻ em năm 2025 đã tăng 67% so với năm 2017, chạm mốc kỷ lục 5,48 nghìn tỉ won (tương đương 104 nghìn tỉ đồng).

Nghịch lý là ở chỗ dù tỉ lệ sinh của Hàn Quốc có tăng nhẹ 0,8 vào năm 2025, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định.

Khi mỗi đứa trẻ là một "VIB"

Hàn Quốc gọi những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ này là "VIB" (Very Important Baby - Những đứa trẻ siêu quan trọng). Vì mỗi nhà thường chỉ có một con, nên đứa trẻ đã trở thành tâm điểm chăm sóc của cả gia đình.

Thực tế này tiếp tục làm nảy sinh khái niệm "Hội chứng 10 túi tiền", mô tả cảnh cha mẹ, ông bà nội ngoại cùng cô dì chú bác cùng dồn tiền mua sắm cho một đứa trẻ duy nhất trong nhà.

Điều này phản ánh một quy luật quen thuộc trong kinh tế học sinh sản: Khi các gia đình có ít con hơn, họ có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào mỗi đứa con.

"Trước đây người ta sinh nhiều con và nuôi dạy khá thoải mái. Nay sinh ít, phụ huynh có tâm lý chăm chút tối đa, sẵn sàng mua mọi thứ tốt nhất cho con", giáo sư Choi Seul Ki của Trường Chính sách công và Quản lý KDI nhận định.

Cô Mah Seung Eun (38 tuổi) cho biết: "Vì chỉ có một bé nên năm nào tôi cũng nghĩ đây là lần cuối con ở độ tuổi đó. Dù đồ đắt tiền đến đâu, vợ chồng tôi và ông bà hai bên đều không tiếc tiền chi cho con".

Nhiều phụ huynh còn mạnh tay chi tiền cho giáo dục sớm. Cô Lee Ga Bin (41 tuổi) cho biết đã chi 15 triệu won (gần 280 triệu đồng) để mua giáo cụ Montessori cho con trai chỉ mới 20 tháng tuổi.

Chi tiêu không chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình. Cô Lee Soo Ji (33 tuổi) đang mua sắm đồ cho con của một người bạn và cho biết giá cả không phải là vấn đề.

Các hãng đồ hiệu trúng mánh

"Hội chứng 10 túi tiền" và những "VIB" trở thành chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp bán lẻ, giúp họ bù đắp sự sụt giảm về số lượng bằng giá trị đơn hàng.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh số thời trang trẻ em cao cấp tại chuỗi trung tâm thương mại Hyundai tăng vọt 50%, còn tại Shinsegae thì vượt 20%.

Tại cửa hàng bách hóa Lotte, doanh số bán các mặt hàng cao cấp dành cho trẻ em, bao gồm xe đẩy cao cấp và máy tiệt trùng bình sữa, đã tăng hơn gấp đôi.

Đáng chú ý, chiếc ghế ăn dặm Tripp Trapp của thương hiệu Na Uy Stokke - có giá tới 700.000 won (hơn 13 triệu đồng), chưa kèm phụ kiện - liên tục rơi vào cảnh khan hiếm.

Chị Nam Hyun Jin chăm sóc con nhỏ tại tổ ấm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

"Trước đây có thời điểm hàng không đủ bán, khách cứ biết tin mang thai là liền đặt hàng trước", Cô Kim Seo Eun, nhân viên thu mua tại Lotte Homeshopping, chia sẻ.

Bà Kang Yoo Jin, CEO chuỗi đồ chơi cao cấp IQBOX, cho biết dù số lượng sản phẩm bán ra có chiều hướng giảm, giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng lại tăng trưởng ở mức hai chữ số.

Theo báo The Straits Times, bất chấp các chính sách trợ cấp của chính phủ, áp lực chi phí nhà ở đắt đỏ lẫn gánh nặng công việc tiếp tục khiến người trẻ Hàn Quốc ngại sinh con.

Do đó, phân khúc thời trang cùng đồ dùng cao cấp dành riêng cho khách hàng VIB được giới kinh doanh nhận định sẽ tiếp tục đắt khách, dẫn dắt thị trường bán lẻ trong thời gian tới.

- Ảnh 1.Lần đầu tiên, người trên 70 tuổi ở Hàn Quốc nhiều hơn người ở độ tuổi 20

Dân số Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa sâu, khi số người từ 70 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt nhóm ở độ tuổi 20.


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PHƯƠNG HÀ
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    Chủ đề: tỉ lệ sinh già hoá dân số Hàn Quốc

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