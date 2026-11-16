Tuổi phụ nữ sinh con ở TP.HCM cao nhất nước: Phản ánh mức sinh thấp kéo dài

Xã hội càng phát triển, thu nhập càng cao, phụ nữ càng có nhiều sự lựa chọn trong đời sống hơn, từ học hành, nghề nghiệp đến cuộc sống riêng - Ảnh minh họa: Tư liệu Tuổi Trẻ

Sau khi Cục Thống kê phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu công bố số liệu tuổi trung bình của phụ nữ khi sinh con tại các tỉnh, thành phố năm 2025, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đã chia sẻ góc nhìn và những tâm tư về lý do phụ nữ ngày càng trì hoãn việc sinh con.

TP.HCM nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp

Theo báo cáo, tuổi trung bình của mẹ khi sinh con có sự khác biệt giữa các tỉnh, thành phố năm 2025. TP.HCM có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất cả nước, ở mức 30 tuổi; tiếp đến là Hà Tĩnh (29,8 tuổi), Đà Nẵng (29,7 tuổi), Hà Nội (29,6 tuổi) và Huế (29,5 tuổi).

Đáng chú ý, nhóm địa phương có tuổi trung bình khi sinh con cao tập trung chủ yếu ở các đô thị và một số tỉnh đồng bằng, trong khi nhóm có tuổi trung bình thấp chủ yếu thuộc khu vực miền núi phía Bắc.

Trao đổi Tuổi Trẻ ngày 15-11, ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM - cho rằng số liệu của Cục Thống kê nêu phản ánh tình trạng mức sinh thấp kéo dài của thành phố.

Theo báo cáo của Chi cục Dân số TP.HCM, thành phố đang trong thời kỳ dân số vàng với tỉ trọng dân số từ 15-64 tuổi chiếm 74,06%, tuy nhiên phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài khi tổng tỉ suất sinh chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ cùng tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh chóng.

6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận tổng số trẻ được sinh ra là 36.103 trẻ, bao gồm 18.676 trẻ nam và 17.427 trẻ nữ. Tỉ số giới tính khi sinh được kiểm soát tốt ở mức 107,16 trẻ nam/100 trẻ nữ.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch “Thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại TP.HCM giai đoạn 2026-2030”, trong đó một trong những mục tiêu là nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, với tổng tỉ suất sinh đạt 1,6 con/phụ nữ (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,6 con).

Độ tuổi phụ nữ có thai phù hợp nhất là 20-30

Trước thực trạng này, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM - nhận định: "Tuổi sinh con ở phụ nữ sẽ tiếp tục tăng cùng với tốc độ phát triển của xã hội. Trung bình 5 năm tăng thêm 1 tuổi. Ở Việt Nam sắp tới sẽ nhanh hơn, có thể 3 năm sẽ tăng thêm 1 tuổi.

Như vậy đa số phụ nữ sẽ bắt đầu có con ở độ tuổi mà khả năng sinh sản bắt đầu giảm. Song song đó, các bất thường của thai kỳ và em bé bắt đầu tăng".

Giải thích vì sao nhóm địa phương có tuổi trung bình khi sinh con cao tập trung chủ yếu ở các đô thị, trong đó có TP.HCM, bác sĩ Tường phân tích: xã hội càng phát triển, thu nhập càng cao, đô thị hóa càng nhiều, phụ nữ hưởng được giáo dục càng tốt… thì số sinh càng giảm và tuổi sinh con càng trễ. Hiện tượng này xảy ra ở tất cả các nơi trên thế giới.

Về cơ thể sinh học của phụ nữ, bác sĩ Tường cho hay số lượng và chất lượng nang noãn trong buồng trứng phụ nữ giảm dần theo tuổi.

Cho đến thời điểm mãn kinh thì 2 buồng trứng còn trên dưới 1.000 nang noãn. Tuy nhiên những nang noãn này chất lượng quá kém, không còn sử dụng được nữa.

Với đặc điểm này của buồng trứng, bác sĩ Tường khuyến cáo tuổi có thai phù hợp nhất của phụ nữ là 20-30 tuổi. Đây là thời điểm dễ có thai và ít sẩy thai hay thai lưu.

Sau 35 tuổi, đa số phụ nữ khó có thai và khi có thai hay bị trục trặc. Các biến chứng, tai biến sản khoa tăng rõ nếu phụ nữ mang thai sau 35 tuổi. Sau 40 tuổi thì càng khó hơn.

Đồng thời, các bất thường, dị tật ở thai cũng tăng, sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ cũng có nhiều bất thường hơn, nếu mẹ lớn tuổi.

Sau 45 tuổi, hiếm có phụ nữ có thai và giữ được thai. Khoảng gần 50 tuổi, phụ nữ bắt đầu mãn kinh.

"Phụ nữ cần hiểu biết và có kế hoạch phù hợp để sử dụng tốt nhất "gia tài" quý giá này. Việc có con, mang thai và sinh con khỏe mạnh phụ thuộc rất nhiều vào "gia tài" này", bác sĩ Tường nhấn mạnh.

UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân thành phố và các giải pháp góp phần nâng mức sinh giai đoạn 2025-2030. Theo đó, thành phố sẽ thưởng 5 triệu đồng cho mỗi phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tăng 2 triệu đồng/phụ nữ so với quy định hiện hành. Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài chính, TP.HCM cũng chú trọng quy hoạch, xây dựng các điểm giữ trẻ, trường mầm non phù hợp với nhu cầu của người lao động, nhất là tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu đô thị. Thành phố đồng thời thí điểm các dịch vụ hỗ trợ người lao động như điều chỉnh thời gian trông giữ trẻ linh hoạt, hỗ trợ chi phí học bán trú ở bậc mầm non và tiểu học; nhân rộng phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc và khai thác hiệu quả nguồn sữa từ ngân hàng sữa mẹ...