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Khởi tố một nữ chủ hụi ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
TIẾN VĂN
TIẾN VĂN

Để có tiền bù vào phần hụi chết, Dương Thị Bích Hạnh (53 tuổi, ở xã Tân Hội, tỉnh An Giang, cũng là chủ hụi) đã chủ động hốt hụi sống, lừa đảo chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Dương Thị Bích Hạnh (53 tuổi, ở xã Tân Hội, tỉnh An Giang) - Ảnh: TIẾN VĂN

Sáng 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (53 tuổi, ở xã Tân Hội, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định từ năm 2020 đến tháng 11-2022, Hạnh bắt đầu làm chủ nhiều dây hụi. 

Do bị một số hụi viên giật hụi không trả tiền hụi chết, nên Hạnh đã tự ý hốt 2 dây hụi tuần sống của các hụi viên với tổng số tiền hơn 282 triệu đồng để bù tiền, trả nợ cá nhân.

Đồng thời trong quá trình điều tra, Hạnh hứa sẽ khắc phục hậu quả và sẽ trả lại số tiền chiếm đoạt trên.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. 

- Ảnh 2.Bị giật hụi cần có chứng gì để khởi kiện ra tòa?

TTO - * Tôi là chủ hụi, cho người ta chơi hụi, trong lúc đó có ký tên. Sau này người đó giật hụi và nói ngang, họ nói họ không biết chữ, họ vay tiền Nhà nước, họ chỉ lăn tay.

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CHÍ CÔNG - TIẾN VĂN
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    Chủ đề: hụi chết bể hụi Công an tỉnh An Giang Chiếm đoạt tài sản cấm khỏi nơi cư trú

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