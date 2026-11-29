Mạnh Phồn Duệ trở thành kỳ vương làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: BAIDU

Diễn ra tại Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc lần thứ 58 quy tụ 126 kỳ thủ nam. Mạnh Phồn Duệ bước vào giải với tư cách hạt giống số 1, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng điểm thi đấu của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc.

Ngôi vương thuyết phục của làng cờ tướng Trung Quốc

Thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích toàn thắng 6 ván ở vòng bảng, nhưng Mạnh Phồn Duệ gặp không ít khó khăn khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Ở vòng 16 kỳ thủ, thần đồng cờ tướng Trung Quốc thua ngay ván đầu trước người đồng đội ở Hà Bắc là Lục Vĩ Thao. Mạnh Phồn Duệ phải nỗ lực ngược dòng, trải qua cuộc đấu trí kéo dài khoảng 4 giờ mới giành quyền đi tiếp.

Đến tứ kết, kỳ thủ 18 tuổi tiếp tục phải phân định thắng thua bằng cờ nhanh trước cao thủ Tào Nham Lỗi. Tại bán kết, Mạnh Phồn Duệ đánh bại Trình Vũ Đông với thành tích 1 thắng, 1 hòa ở thể thức cờ tiêu chuẩn.

Trong khi đó, Vương Vũ Bác cũng cho thấy bản lĩnh đáng nể của nhà đương kim vô địch khi lần lượt vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Doãn Thăng và Triệu Phàn Vĩ ở tứ kết và bán kết bằng những ván cờ chớp.

Tuy nhiên, kỳ vương 22 tuổi đã không thể bảo vệ ngôi vô địch trước sức trẻ của Mạnh Phồn Duệ.

Trận chung kết diễn ra vô cùng hấp dẫn khi Vương Vũ Bác vươn lên dẫn 1-0 nhờ lợi thế đi tiên ở ván đầu, trước khi Mạnh Phồn Duệ cân bằng tỉ số trong ván tiếp theo. Và khi bước vào lượt cờ nhanh, Mạnh Phồn Duệ giành 1 ván thắng, 1 ván hòa, qua đó lên ngôi vô địch.

Đối thủ đáng gờm của Lại Lý Huynh

Sinh năm 2008 tại Hà Bắc, Mạnh Phồn Duệ từ lâu được xem là một trong những tài năng xuất chúng của làng cờ tướng Trung Quốc, được người hâm mộ nước này đặt biệt danh "ma đồng".

Năm 2022, khi mới 14 tuổi, Mạnh Phồn Duệ đã khiến kỳ đàn Trung Hoa sửng sốt khi đánh bại kỳ vương Trịnh Duy Đồng tại giải vô địch đồng đội chuyên nghiệp Trung Quốc.

Cuối năm 2025, ở tuổi 17, Mạnh Phồn Duệ vươn lên chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc. Dù có thời điểm đánh mất vị trí này, kỳ thủ trẻ người Hà Bắc đã trở lại mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2026 với hàng loạt chức vô địch.

Mạnh Phồn Duệ (phải) từng nhiều lần chạm trán Lại Lý Huynh - Ảnh: BAIDU

Đáng chú ý, Mạnh Phồn Duệ là một trong số ít kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc hiện nay duy trì được thành tích đối đầu thuận lợi trước kỳ vương thế giới Lại Lý Huynh.

Tại Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025, Mạnh Phồn Duệ toàn thắng 5 trận đầu tiên trước khi bị Lại Lý Huynh cầm hòa ở lượt trận thứ 6. Kỳ thủ Việt Nam sau đó làm nên lịch sử với chức vô địch thế giới.

Chưa đầy 2 tháng sau, tại Đại hội Thể thao trí tuệ châu Á 2025, Mạnh Phồn Duệ đánh bại Lại Lý Huynh ở nội dung cờ nhanh, qua đó giành HCV với 15 điểm. Trong khi đó, kỳ thủ Việt Nam chỉ xếp hạng 4 với 13 điểm.

Gần nhất, hôm 15-11 tại Singapore, Mạnh Phồn Duệ một lần nữa khuất phục Lại Lý Huynh trong trận chung kết Giải vô địch cờ tướng nhanh thế giới 2026.

Sau khi hòa ở ván cờ nhanh, Mạnh Phồn Duệ thi đấu chủ động trong ván cờ chớp, đẩy Lại Lý Huynh vào thế bị động và khiến kỳ thủ Việt Nam thua do hết thời gian.

Trong bối cảnh làng cờ tướng Trung Quốc vẫn đang đau đầu tìm kiếm người có thể giành lại ngôi vô địch thế giới từ tay Lại Lý Huynh, sự thăng tiến vượt bậc của Mạnh Phồn Duệ mang đến nhiều kỳ vọng.

Việc đăng quang ở giải đấu danh giá nhất cấp quốc gia càng khẳng định vị thế của kỳ thủ 18 tuổi, đồng thời báo hiệu những cuộc đối đầu đầy khó khăn với Lại Lý Huynh trong tương lai.