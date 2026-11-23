Sáng sớm, công nhân lội sông Maspéro để vớt lục bình khu vực đường đua ghe ngo - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 23-11, một lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng cho biết qua nay đã huy động khoảng 200 công nhân để làm vệ sinh khu vực đường đua ghe ngo thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Theo vị này, đơn vị chia nhiều đội để triển khai với tinh thần làm vệ sinh sạch sẽ khu vực đường đua. Từ mờ sáng, các đội vớt lục bình, vớt rác trên sông đã bắt tay vào công việc. Từng nhóm 6-7 người, lội xuống mỗi bên mé sông để vớt rác, lục bình bị mắc cạn khi thủy triều xuống.

Trong khi tổ kéo dây ở hai đầu sông khu vực đường đua chạy ghe để ngăn không cho lục bình trôi dạt vào. Riêng đội quét dọn rác hai tuyến đường dọc đường đua, anh em công nhân bắt tay từ 2h sáng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ sáng cùng ngày, mặc dù lượng lục bình, rác khá nhiều, làm việc khi mặt trời chưa mọc, ngâm mình lội nước… nhưng anh em công nhân vẫn hăng say làm việc.

"Chúng tôi phải dọn vệ sinh sạch sẽ trước giờ khai mạc trưa nay. Công việc tuy có cực, nhưng không sao, nghĩ tới cảnh hàng chục ngàn người hai bên bờ sông reo hò cổ vũ hết mình cho các đội ghe trên đường đua sạch sẽ, tôi và nhiều anh em cảm thấy vui, bớt mệt", một nam công nhân vớt lục bình dưới sông chia sẻ.

Rác thải khu vực đường đua được quét dọn, thu gom xử lý - Ảnh: KHẮC TÂM

Đầu giờ chiều nay (23-11), sau lễ khai mạc, các đội ghe ngo sẽ bước vào tranh tài vòng loại. Năm nay, giải đua ghe ngo TP Cần Thơ mở rộng diễn ra trên sông Maspéro, trong 2 ngày 23 và 24-11.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử môn đua ghe ngo có đến 84 đội tham gia tranh tài. Giải nhất ở mỗi nội dung nam 1.200m và nữ 1.000m là 200 triệu đồng.

Quy mô giải mở rộng, có nhiều đội ghe ngo tham gia nên hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách gần xa đến xem và cổ vũ cho các đội.

Như Tuổi Trẻ thông tin, trước ngày khai mạc, các đội ghe ngo đã tụ tập về dòng sông Maspéro để tập luyện, thu hút nhiều người đến xem.

Dù các ngành liên quan, địa phương đã tuyên truyền, đặt nhiều bảng cấm, ghi nội dung: "Cấm vứt rác xuống sông, gây ảnh hưởng đến đường đua", "Cấm mua bán trên bờ kè"… Tuy nhiên tình trạng vứt rác trên đường, dưới dòng sông còn khá nhiều.

Công ty cổ phần Công trình đô thị và địa phương đã phối hợp, tích cực làm vệ sinh, quét dọn rác, lục bình… khu vực đường đua. Lãnh đạo công ty này mong du khách gần xa nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường để giải đua ghe ngo năm nay diễn ra thành công.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực:

Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng quét dọn rác khu vực trường đua từ 2h sáng - Ảnh: KHẮC TÂM

Tranh thủ thủy triều xuống, công nhân vớt lục bình, rác... trên sông Maspéro sáng 23-11 - Ảnh: KHẮC TÂM

Kéo dây ngăn không để rác, lục bình trôi vào khu vực đường đua ghe ngo - Ảnh: KHẮC TÂM